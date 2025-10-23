 Aller au contenu principal
Le président de Blackstone estime que les 12 prochains mois pourraient être historiques pour les introductions en bourse
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 15:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président-directeur général de Blackstone BX.N , Stephen Schwarzman, a déclaré que le pipeline d'offres publiques initiales de la société indique qu'elle pourrait connaître l'une des plus grandes années de son histoire pour ce type d'opérations au cours des 12 prochains mois, en raison de l'augmentation de l'activité des marchés de capitaux.

"Les 12 prochains mois, s'ils sont convertis, se traduiraient par l'une des plus grandes émissions annuelles de notre histoire", a déclaré M. Schwarzman aux analystes lors d'une conférence téléphonique.

