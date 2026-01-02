Le président chinois Xi accueillera Lee Jae Myung à partir de dimanche, dans un contexte de tensions avec le Japon

L'invitation de Xi vise à approfondir les liens avant la visite de Lee Jae Myung au Japon

La Corée du Sud cherche un équilibre entre l'alliance avec les États-Unis et les défis posés par la Corée du Nord

La visite de Lee Jae Myung portera sur la technologie et les chaînes d'approvisionnement

(L'interview de Lee Jae Myung avec la chaîne de télévision chinoise CCTV est ajoutée aux paragraphes 7 à 10) par Joyce Lee, Heejin Kim et Laurie Chen

Le président chinois Xi Jinping accueillera le président sud-coréen Lee Jae Myung pour une visite d'État à partir de dimanche, alors que Pékin cherche à renforcer ses liens avec Séoul dans un contexte de tensions croissantes avec le Japon au sujet de Taïwan.

Les relations entre la Chine et le Japon ont atteint leur point le plus bas depuis des années après que la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a laissé entendre, en novembre, que Tokyo pourrait entreprendre une action militaire si Pékin attaquait Taïwan.

La visite de Lee Jae Myung marquera sa deuxième rencontre avec Xi Jinping en l'espace de deux mois, un intervalle inhabituellement court qui, selon les analystes, témoigne du vif intérêt de la Chine pour le renforcement de la collaboration économique et du tourisme.

Le moment choisi pour l'invitation à une visite d'État - la première de Lee Jae Myung en Chine depuis son entrée en fonction en juin - est également une mesure calculée pour approfondir les relations bilatérales, en particulier avant que le dirigeant sud-coréen ne se rende au Japon, affirment-ils.

"La Chine veut souligner l'importance de la Corée du Sud un peu plus qu'auparavant", a déclaré Kang Jun-young, professeur d'économie politique à l'université d'études étrangères de Hankuk.

"La Chine semble avoir stratégiquement décidé qu'il serait préférable que (Lee Jae Myung) se rende en Chine avant que la Corée du Sud n'organise à nouveau un sommet avec le Japon", a-t-il ajouté.

XI "UN VRAI GRAND" DIRIGEANT, DIT LEE JAE MYUNG

Avant son voyage, Lee Jae Myung a accordé une interview à la chaîne chinoise CCTV vendredi, faisant l'éloge de Xi Jinping.

"Je pense qu'il est vraiment un grand dirigeant visionnaire", a déclaré Lee Jae Myung. "Il a été le moteur de la croissance économique et du développement technologique de la Chine en très peu de temps... et il dirige le pays de manière très stable malgré un environnement géopolitique compliqué."

Il existe de nombreux domaines dans lesquels les deux voisins peuvent coopérer, a déclaré Lee Jae Myung, notamment les industries de pointe telles que l'intelligence artificielle.

"En ce qui concerne nos relations, le plus important serait de mettre en place une coopération économique qui profite aux deux parties", a déclaré Lee Jae Myung.

L'administration Lee Jae Myung a déclaré qu'elle visait à "restaurer" les liens avec Pékin, reconnaissant que la Chine était le principal partenaire commercial de la Corée du Sud.

Le pivot fait suite à des relations tendues avec la Chine sous le prédécesseur de Lee Jae Myung, Yoon Suk Yeol, en raison de son alignement plus étroit sur Washington et Tokyo, ainsi que des critiques formulées à l'encontre de la gestion de Taïwan par la Chine.

Aujourd'hui, la Corée du Sud tente de maintenir un équilibre, mais penche vers la coopération avec la Chine afin d'éviter d'être contrainte à des troubles qui menaceraient la puissance industrielle asiatique.

En décembre, Lee Jae Myung a déclaré qu'il ne prendrait pas parti dans le conflit diplomatique entre la Chine et le Japon.

L'ALLIANCE AVEC LES ÉTATS-UNIS ET LA CORÉE DU NORD

Néanmoins, la Chine et la Corée du Sud sont confrontées à des problèmes complexes alors que la Chine défie les États-Unis - le principal allié de la Corée du Sud dans la région - et que la Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, reste imprévisible.

La Chine est le principal allié de la Corée du Nord et sa bouée de sauvetage économique.

Shin Beom-chul, ancien vice-ministre sud-coréen de la défense et aujourd'hui chercheur principal à l'Institut Sejong, a déclaré que Xi Jinping et Lee Jae Myung pourraient discuter de certaines questions litigieuses, telles que les efforts de modernisation de l'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis.

Actuellement, environ 28 500 soldats américains sont basés en Corée du Sud pour contrer toute menace de la part de la Corée du Nord.

Les responsables américains ont fait part d'un projet visant à rendre ces forces plus flexibles pour répondre à d'autres menaces, telles que la défense de Taïwan et le contrôle de la portée militaire croissante de la Chine.

"La Corée ne se contente pas de répondre aux menaces qui pèsent sur la péninsule", a déclaré le général Xavier Brunson, commandant des forces américaines en Corée, lors d'un forum organisé le 29 décembre.

"La Corée se trouve au carrefour d'une dynamique régionale plus large qui façonne l'équilibre des forces en Asie du Nord-Est", a-t-il ajouté.

Wi Sung-lac, conseiller de Lee Jae Myung en matière de sécurité, a déclaré que la Corée du Sud tenterait également de rassurer la Chine sur le fait que ses projets de construction de sous-marins à propulsion nucléaire ne visaient qu'à dissuader la Corée du Nord.

L'ordre du jour de Lee Jae Myung avec Xi Jinping comprend la persuasion de la Chine de faciliter le dialogue avec la Corée du Nord, selon les experts, à un moment où la Corée du Nord a rejeté l'approche de Lee Jae Myung.

TECHNOLOGIES, CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT La visite de Lee Jae Myung à Pékin devrait également porter sur la coopération dans des domaines tels que les minéraux critiques , la chaîne d'approvisionnement et les industries vertes, a indiqué son bureau.

Séoul s'approvisionne en près de la moitié de ses minéraux de terres rares, essentiels à la fabrication de semi-conducteurs, auprès de la Chine. Pékin représente également un tiers des exportations annuelles de puces de Séoul, le plus grand marché de loin.

Le mois dernier, le ministre sud-coréen de l'industrie, Kim Jung-kwan, et le ministre chinois du commerce, Wang Wentao, ont convenu d'œuvrer à la stabilité des approvisionnements en terres rares, a déclaré la Corée du Sud.