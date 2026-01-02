Le président chinois Xi accueillera le président sud-coréen Lee à l'occasion du Nouvel An, dans un contexte de tensions avec le Japon

Le président chinois Xi Jinping accueillera le président sud-coréen Lee Jae Myung pour une visite d'État à partir de dimanche, marquant ainsi l'intention de Pékin de renforcer ses liens avec Séoul dans un contexte de relations tendues avec le Japon au sujet de Taïwan.

Cette visite marque la deuxième rencontre entre Xi Jinping et Lee Jae Myung en l'espace de deux mois seulement, un intervalle inhabituellement court qui témoigne du vif intérêt de la Chine pour le renforcement des liens avec Séoul et la stimulation de la collaboration économique et du tourisme, selon les analystes.

Les relations entre la Chine et le Japon sont à leur point le plus froid depuis des années, après que la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a suggéré en novembre qu'une hypothétique attaque chinoise contre Taïwan pourrait déclencher une réponse militaire de la part de Tokyo.

L'invitation de Xi à Lee pour une visite d'État à partir de dimanche est une décision calculée visant à approfondir les relations bilatérales, en particulier avant que le dirigeant sud-coréen ne se rende au Japon, selon les analystes.

"La Chine veut souligner l'importance de la Corée du Sud un peu plus qu'auparavant", a déclaré Kang Jun-young, professeur d'économie politique à l'université d'études étrangères de Hankuk.

"La Chine semble avoir stratégiquement décidé qu'il serait préférable que (Lee) se rende en Chine avant que la Corée du Sud n'organise à nouveau un sommet avec le Japon", a-t-il ajouté.

L'administration Lee a déclaré qu'elle visait à "restaurer" les liens avec Pékin, reconnaissant que la Chine était le principal partenaire commercial de la Corée du Sud.

Ce pivot fait suite aux relations tendues entre les deux pays sous le prédécesseur de Lee Jae Myung, Yoon Suk Yeol, en raison de son alignement plus étroit sur Washington et Tokyo, ainsi que des critiques formulées à l'encontre de la gestion de Taïwan par la Chine.

Aujourd'hui, la Corée du Sud tente de maintenir l'équilibre, mais penche vers la coopération avec la Chine afin d'éviter d'être contrainte à des troubles qui menaceraient la puissance industrielle asiatique.

En décembre, Lee Jae Myung a déclaré qu'il ne prendrait pas parti dans le conflit diplomatique entre la Chine et le Japon.

L'ALLIANCE DES ÉTATS-UNIS ET LA CORÉE DU NORD

Néanmoins, la Chine et la Corée du Sud sont confrontées à des problèmes complexes alors que la Chine défie les États-Unis, principal allié de la Corée du Sud dans la région, et que la Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, reste imprévisible.

La Chine est le principal allié de la Corée du Nord et sa principale source de revenus.

Shin Beom-chul, ancien vice-ministre sud-coréen de la défense et chercheur principal à l'Institut Sejong, a déclaré que Xi et Lee pourraient discuter de certaines questions litigieuses, telles que les efforts de modernisation de l'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis, qui visent apparemment à limiter la domination de la Chine.

Actuellement, environ 28 500 soldats américains sont basés en Corée du Sud pour contrer toute menace de la part de la Corée du Nord.

Les responsables américains ont signalé un projet visant à rendre ces forces américaines plus flexibles pour répondre à d'autres menaces, telles que la défense de Taïwan et la limitation de la portée militaire croissante de la Chine.

"La Corée ne se contente pas de répondre aux menaces qui pèsent sur la péninsule", a déclaré le général Xavier Brunson, commandant des forces américaines en Corée, lors d'un forum organisé le 29 décembre. "La Corée se trouve au carrefour d'une dynamique régionale plus large qui façonne l'équilibre des forces en Asie du Nord-Est", a-t-il ajouté.

Selon les experts, l'ordre du jour de Lee Jae Myung avec Xi Jinping inclut de persuader la Chine de faciliter le dialogue avec la Corée du Nord.

La Corée du Nord a rejeté la démarche de Lee Jae Myung, le qualifiant d'"hypocrite" et de "maniaque de la confrontation".

Entre-temps, la Chine et la Corée du Nord ont cherché à renforcer leur coordination, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s'étant tenu côte à côte avec Xi en septembre lors d'un grand défilé militaire .

TECHNOLOGIE, CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT ET K-POP

La visite de Lee Jae Myung à Pékin devrait porter sur la coopération dans des domaines tels que les minéraux critiques , la chaîne d'approvisionnement et les industries vertes, a déclaré son bureau plus tôt.

Séoul s'approvisionne pour près de la moitié en minéraux de terres rares, essentiels à la fabrication de semi-conducteurs, en provenance de Chine. Pékin représente également un tiers des exportations annuelles de puces de Séoul, le plus grand marché de loin.

Le mois dernier, le ministre sud-coréen de l'industrie, Kim Jung-kwan, et le ministre chinois du commerce, Wang Wentao, ont convenu d'œuvrer à la stabilité de l'approvisionnement en terres rares, selon le ministère sud-coréen de l'industrie.

La visite pourrait également favoriser des partenariats dans le domaine de l'intelligence artificielle et des technologies de pointe, selon les experts.

La société chinoise Huawei Technologies prévoit de déployer les puces Ascend 950 AI en Corée du Sud l'année prochaine, afin d'offrir aux entreprises coréennes une alternative à Nvidia, a déclaré Balian Wang, directeur général de Huawei en Corée du Sud, lors d'une conférence de presse le mois dernier.

Balian Wang a mentionné des discussions en cours avec des clients potentiels, sans les nommer.

Huawei n'a pas répondu aux questions de Reuters sur les commentaires de Wang.

Une autre question en jeu est l'interdiction effective par Pékin du contenu de la K-pop depuis le déploiement en 2017 d'un système de défense antimissile dirigé par les États-Unis en Corée du Sud.

Le directeur général de SM Entertainment, l'une des principales agences de K-pop, se joindra à la délégation commerciale de Lee Jae Myung, selon les médias locaux.