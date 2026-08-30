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Le Premier ministre malaisien dévoile des mesures visant à lutter contre la hausse du coût de la vie et à soutenir les entreprises locales
information fournie par Reuters 30/08/2026 à 10:56
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte du texte, ajout de détails, de citations et d'informations contextuelles tout au long de l'article)

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a présenté dimanche des mesures visant à lutter contre la hausse du coût de la vie et à soutenir les entreprises, notamment le rétablissement de quotas plus élevés pour les achats d’essence et de diesel subventionnés, ainsi qu’un financement accru pour les écoles et les petits commerçants.

Ces mesures devraient entrer en vigueur le 1er septembre, a déclaré Anwar Ibrahim lors d'une allocution télévisée.

"La croissance économique du pays doit profiter à la population", a-t-il déclaré.

Anwar est sous pression pour s’attaquer à la hausse du coût de la vie, alors même que l’économie malaisienne a enregistré des performances supérieures à celles de la plupart de ses homologues régionaux. Le produit intérieur brut du pays a progressé de 6% au deuxième trimestre de cette année, dépassant les prévisions officielles.

Anwar a déclaré que le gouvernement rétablirait le quota d’achat de carburant RON95, très prisé, à 300 litres par mois pour les citoyens malaisiens, après l’avoir réduit à 200 litres plus tôt cette année, dans un contexte de flambée des prix mondiaux du pétrole brut due à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Le quota d’achat de diesel pour certaines catégories d’utilisateurs serait également relevé à 400 litres par mois, a-t-il précisé.

Anwar a déclaré qu’un programme gouvernemental dédié à l’intelligence artificielle serait ouvert aux Malaisiens âgés de 18 à 30 ans; ce programme inclurait un accès gratuit à plusieurs applications clés, notamment Gemini Enterprise de Google

GOOGL.O , ainsi que Wonderclip et MuleRun d'Alibaba Cloud (Chine).

Il a également annoncé une augmentation des crédits destinés à l’entretien des écoles, à l’amélioration des systèmes de santé numériques et aux dispositifs de microfinancement pour les petites entreprises. Il a précisé que le gouvernement relèverait à 3 millions de ringgits par an le seuil de chiffre d’affaires à partir duquel les entreprises sont dispensées de mettre en place la facturation électronique.

Il a ajouté que tous les fonds saisis ou confisqués dans le cadre de procédures judiciaires anticorruption seraient affectés à des programmes gouvernementaux, notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé.

La coalition d’Anwar a vu son soutien s’effriter en raison de ce que ses détracteurs qualifient d’incapacité à tenir ses promesses de réformes et de mauvaise gestion de plusieurs affaires de corruption très médiatisées . La coalition a été battue lors de trois élections régionales consécutives ces derniers mois.

Les élections régionales sont largement considérées comme un indicateur de l’humeur des électeurs à l’approche d’une élection législative qui doit se tenir d’ici début 2028. Anwar a déclaré qu’il pourrait convoquer des élections anticipées si les divisions au sein de son gouvernement continuaient de s’aggraver.

($1 = 4,0220 ringgit)

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