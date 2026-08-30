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La Norvège en deuil rend hommage au roi Harald
information fournie par AFP 30/08/2026 à 14:16
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Le roi de Norvège Haakon VIII (à droite), la princesse héritière Ingrid Alexandra (2e à droite) et le prince Sverre Magnus (à l'arrière), quittent l'église d'Asker, en Norvège, le 30 août 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Le roi de Norvège Haakon VIII (à droite), la princesse héritière Ingrid Alexandra (2e à droite) et le prince Sverre Magnus (à l'arrière), quittent l'église d'Asker, en Norvège, le 30 août 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Le nouveau souverain de Norvège Haakon VIII a rendu hommage dimanche à son père le roi Harald, mort deux jours plus tôt, lors d'un office religieux, avec des cérémonies organisées à travers le pays en sa mémoire.

Les Norvégiens se sont massés dès la matinée devant l'église d'Asker, au sud d'Oslo, dans l'espoir d'apercevoir le nouveau roi de 53 ans, arrivé accompagné de sa fille, la princesse héritière Ingrid Alexandra, de son fils, le prince Sverre Magnus, ainsi que de la veuve du roi Harald, la reine Sonja.

Son épouse, la reine Mette-Marit, qui souffre d'une maladie pulmonaire incurable, n'a pas assisté à la cérémonie, encore en convalescence après une greffe de poumon en juin.

Le roi Harald jouissait d'une immense popularité, malgré la série de scandales ayant éclaboussé sa famille sur la fin de son règne de 35 ans. Une période de deuil national a été décrétée, mais aucune date n'a encore été annoncée pour ses funérailles.

"Nous accompagnerons le roi vers sa dernière demeure dans deux semaines", a indiqué dimanche à la chaîne publique NRK le Premier ministre Jonas Gahr Store. Une porte-parole des services du Premier ministre a ensuite précisé à l'AFP que la date des funérailles serait annoncée par le palais.

En attendant, des cérémonies commémoratives sont prévues dans des églises à travers le pays. Devant la cathédrale d'Oslo, où le gouvernement assistait à l'office, des centaines de personnes ont commencé à faire la queue dans la matinée pour tenter d'obtenir une place.

"Le décès du roi Harald m'a profondément touchée. J'ai ressenti le besoin de faire partie de la communauté et de partager le chagrin causé par son décès", explique dans la file d'attente Aud Ragnhild Skar, enseignante à l'université d'Oslo.

"Bien-aimé"

Dans la même file, l'infirmière Sissel Engedal décrit Harald comme "un roi très marquant, important et bien-aimé".

Dans son sermon, l'évêque Sunniva Gylver a souligné la capacité du roi Harald à apporter du réconfort dans un monde confronté aux guerres, au changement climatique et à une polarisation croissante.

"Le roi Harald a mis en avant plusieurs de ces défis dans les discours qu'il nous a adressés, et ce faisant, il nous a donné l'occasion de discuter ensemble de sujets majeurs et importants", a-t-elle souligné devant les personnes réunies dans la cathédrale d'Oslo.

Alors que les hommages à son père se poursuivent, Haakon VIII prêtera serment d'allégeance à la Constitution mardi.

Il ne devrait pas être couronné, pratique abolie en 1908, mais pourrait choisir, comme son père et grand-père, de faire bénir son règne lors d'une cérémonie à la cathédrale de Trondheim, où les rois norvégiens ont été couronnés entre 1814 et 1906.

Harald V, monté sur le trône en 1991, était perçu comme l'incarnation d'une Norvège ouverte et tolérante.

Cette photo prise le 4 février 2026 à Oslo, en Norvège, montre le roi Harald V de Norvège lors de l'inauguration d'un centre de formation et de réhabilitation pour les malades du cancer sur le campus du Radiumhospitalet ( NTB / Thomas Fure )

Cette photo prise le 4 février 2026 à Oslo, en Norvège, montre le roi Harald V de Norvège lors de l'inauguration d'un centre de formation et de réhabilitation pour les malades du cancer sur le campus du Radiumhospitalet ( NTB / Thomas Fure )

"Avant tout, tu étais une personne restée fidèle à tes valeurs et dévouée à tes devoirs", a déclaré le roi Haakon à propos de son père, lors de son premier discours public, diffusé samedi à la télévision nationale.

Année mouvementée

Le nouveau souverain a également dit avoir été "profondément ému de voir toutes ces personnes, ces bougies, ces messages et ces fleurs remplir la place du Palais".

Hospitalisé depuis le 17 août, Harald souffrait d'une anémie hémolytique, une maladie du sang provoquée par une destruction anormalement rapide des globules rouges.

Depuis plusieurs années, il était confronté à de multiples problèmes de santé, qui l'avaient contraint à réduire ses engagements officiels. Mais il a toujours exclu d'abdiquer, faisant valoir qu'il avait prêté un serment à vie devant le Parlement.

Ces derniers mois ont été mouvementés pour la famille royale norvégienne. La reine Sonja, également âgée de 89 ans, avait elle-même été brièvement hospitalisée en mai en raison de problèmes cardiaques.

Mette-Marit est elle sous le feu des critiques pour ses liens avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein et la condamnation de son fils pour viol.

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