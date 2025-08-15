Le Premier ministre indien Modi s'engage à réduire en octobre la taxe sur les biens et services

Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré vendredi que la taxe sur les produits et services (GST ) serait réformée et que les taxes seraient réduites d'ici Diwali, la fête hindoue des lumières, qui sera célébrée en octobre de cette année.

"Ce Diwali, je vais en faire un double Diwali pour vous. Au cours des huit dernières années, nous avons entrepris une réforme majeure de la taxe sur les produits et services. Nous mettons en place des réformes de la TPS de nouvelle génération qui réduiront la charge fiscale dans tout le pays", a-t-il déclaré lors d'un discours prononcé à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du pays.

L'annonce de M. Modi intervient alors que l'Inde s'apprête à simplifier la structure de sa TPS, un groupe de ministres préparant un rapport qui envisagera de fusionner les tranches d'imposition et d'abaisser les taux sur certains produits.

Le gouvernement a déjà déclaré qu'il souhaitait modifier les taux de la TPS et réduire le nombre de tranches, c'est-à-dire les taux d'imposition pour les différentes catégories, dans le cadre d'un régime fiscal introduit en 2017.

Le pays prélève actuellement la TPS à 5 %, 12 %, 18 % et 28 % sur la plupart des biens et services, à l'exception de l'or et de l'argent, et applique un prélèvement supplémentaire sur les articles dits de démérite tels que les cigarettes et les voitures haut de gamme.

Citi estime qu'environ 20 % des produits - y compris les aliments et boissons emballés, les vêtements et les chambres d'hôtel - relèvent de la tranche de TPS de 12 %, ce qui représente 5 à 10 % de la consommation et 5 à 6 % des recettes de la TPS.

Si la plupart de ces produits sont déplacés vers la tranche de 5 % et certains vers la tranche de 18 %, cela pourrait entraîner une perte de revenus d'environ 500 milliards de roupies, soit 0,15 % du PIB, ce qui pourrait porter le total des mesures de relance pour les ménages au cours de l'exercice 2025-26 à 0,6 %-0,7 % du PIB, a déclaré la maison de courtage.