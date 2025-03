Le Premier ministre chinois met en garde contre une « instabilité croissante » lors d'un forum économique majeur

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

*

Forum sur le développement de la Chine en présence d'un sénateur américain et de dizaines de directeur général étrangers

*

La Chine se prépare à affronter de nouveaux obstacles liés aux droits de douane américains

*

Pékin cherche à attirer davantage d'investissements étrangers

(Ajoute le contexte, les citations dans les paragraphes 9, 13) par Laurie Chen

Le Premier ministre chinois Li Qiang a exhorté les pays à ouvrir leurs marchés pour lutter contre « l'instabilité et l'incertitude croissantes » lors d'un forum d'affaires qui s'est tenu dimanche à Pékin, alors que la Chine se prépare à de nouvelles taxes américaines.

« Dans un monde de plus en plus fragmenté, où l'instabilité et l'incertitude ne cessent de croître, il est plus que jamais nécessaire que les pays ouvrent leurs marchés et leurs entreprises ... pour résister aux risques et aux défis », a déclaré Li à des dizaines de directeur général étrangers et au sénateur républicain américain en visite, Steve Daines , lors du Forum sur le développement de la Chine, , ont rapporté les médias d'État.

Des directeur général étrangers, dont Tim Cook d'Apple

AAPL.O , Cristiano Amon de Qualcomm QCOM.O , Pascal Soriot d'AstraZeneca AZN.L et Amin Nasser de Saudi Aramco 2223.SE participeront au forum dimanche et lundi, et certains devraient rencontrer le président Xi Jinping vendredi, ont déclaré des sources à Reuters.

Pékin tient à attirer les investissements étrangers en cette période de tensions géopolitiques accrues, alors que les décideurs politiques tentent de stimuler la consommation intérieure pour compenser les nouveaux obstacles tarifaires américains.

« Nous nous efforcerons de combiner l'intensification des politiques avec la stimulation des forces du marché », a déclaré Li, selon un rapport de Xinhua, sans donner plus de détails sur les mesures de relance spécifiques.

« Nous mettrons en œuvre des politiques macroéconomiques plus actives et plus prometteuses, intensifierons encore les ajustements contracycliques et introduirons de nouvelles politiques progressives si nécessaire. »

M. Li a exprimé l'espoir que les entrepreneurs seraient « de fervents défenseurs et promoteurs de la mondialisation » et « résisteraient à l'unilatéralisme et au protectionnisme ».

Selon une source, le nombre de directeur général américains présents au sommet était inférieur à celui de l'année dernière en raison des tensions géopolitiques accrues entre Pékin et Washington.

Li a rencontré Daines et sept autres directeur général américains dimanche après-midi, ce que Daines a présenté comme une occasion pour eux de partager leurs points de vue sur l'environnement des affaires en Chine.

Le législateur du Montana, fervent partisan du président Donald Trump, s'est entretenu avec le vice-Premier ministre He Lifeng samedi, lors de la première visite en Chine d'un homme politique américain depuis l'entrée en fonction de Trump en janvier.

Trump a annoncé une nouvelle vague de droits de douane « réciproques » qui entrera en vigueur le 2 avril et qui vise les pays qui imposent des barrières commerciales aux produits américains, ce qui pourrait inclure la Chine. Il a imposé ce mois-ci des droits de douane de 20 % sur les exportations chinoises, ce qui a incité la Chine à riposter en imposant des droits supplémentaires sur les produits agricoles américains.

L'administration Trump devrait conclure d'ici le 1er avril un examen de la conformité de Pékin à un accord commercial de « phase un » entre les États-Unis et la Chine conclu lors de son premier mandat.

Selon les médias d'État, lors du forum, le responsable chinois de la politique économique Han Wenxiu s'est engagé à poursuivre les efforts visant à approfondir les réformes de l'offre et à promouvoir l'autonomie en matière de science et de technologie.

Ces dernières semaines, des responsables du ministère chinois du Commerce ont rencontré l' , ainsi qu'au moins une douzaine de dirigeants d'entreprises étrangères, dont le géant minier brésilien Vale VALE3.SA , Airbus AIR.PA , PepsiCo

PEP.O , Procter & Gamble PG.N , Honeywell HON.O et Swire

0019.HK .

Ces réunions ont eu lieu alors que les données officielles montraient que l'année dernière, les investissements directs étrangers avaient chuté le plus depuis la crise financière mondiale de 2008.

Le Conseil des affaires d'État chinois a dévoilé la semaine dernière un plan d'action visant à attirer les investissements étrangers, qui promet des mesures telles que la simplification des transferts de données transfrontaliers.

Alors que la Chine a conclu sa session parlementaire annuelle ce mois-ci, le gouvernement s'est engagé à « stimuler vigoureusement » la consommation dans une économie confrontée à une demande d' s de consommation atone et à une crise immobilière prolongée.

Cependant, les analystes ont déclaré que les décideurs politiques devront lancer des efforts de relance plus importants si Pékin se retrouve cette année dans une guerre commerciale avec Washington.