Le Premier ministre australien Anthony Albanese a demandé au Trésor de modéliser des options pour une taxe sur les bénéfices exceptionnels du gaz, rapporte ABC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Christine Chen et Helen Clark

Le Premier ministre Anthony Albanese a demandé au Trésor australien de modéliser des options pour une taxe sur les bénéfices exceptionnels des compagnies gazières, a rapporté vendredi l'Australian Broadcasting Corporation, ainsi que de suggérer des réformes de la taxe sur la rente des ressources pétrolières avant le budget annuel de mai.

L'Australie est le troisième fournisseur mondial de GNL, avec 65 milliards de dollars australiens (46 milliards de dollars) d'exportations l'année dernière, mais la valeur de ces expéditions devrait monter en flèche cette année avec les perturbations du commerce du pétrole et du gaz dues à la guerre américano-israélienne contre l'Iran et la fermeture du détroit d'Ormuz .

Les prix au comptant du GNL en Asie LNG-AS ont doublé pour atteindre leur plus haut niveau depuis l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran en février. Les bénéfices réalisés sur les contrats à long terme liés aux prix du pétrole, qui représentent 75 % des exportations australiennes, devraient également grimper en flèche dans les trois à six mois à venir.

Le principal lobby gazier du pays, Australian Energy Producers, a toutefois déclaré que l'augmentation des taxes mettrait un terme aux investissements dans de nouvelles sources d'approvisionnement et entraînerait une hausse encore plus importante des prix de l'énergie.

"Ce serait le pire moment pour l'économie et la sécurité énergétique de l'Australie d'imposer une nouvelle taxe rétrospective sur un secteur énergétique essentiel", a déclaré Samantha McCulloch, directrice générale du groupe de producteurs.

"L'Australie a déjà du mal à rivaliser pour obtenir des investissements dans des projets d'approvisionnement en gaz en raison de l'incertitude réglementaire, des taxes élevées, des retards d'approbation et de l'activisme incontrôlé."

Le ministre de l'énergie, Chris Bowen, interrogé sur les changements fiscaux signalés lors d'une conférence de presse dans le Queensland, a déclaré qu'il ne pouvait pas faire de commentaires sur les processus ministériels.

"Le budget sera présenté en mai et je ne ferai aucun commentaire sur les procédures ministérielles aujourd'hui, demain ou avant le jour du budget, qui sera présenté par le trésorier", a-t-il déclaré aux journalistes.

Il a ajouté que le gouvernement avait déjà augmenté, au cours de son premier mandat, la taxe sur la rente pétrolière, qui vise à capter les bénéfices des projets pétroliers et gaziers offshore, ce qui a permis de récolter 2 milliards de dollars australiens supplémentaires.

L'Australie possède 10 usines de GNL gérées par des sociétés telles que Woodside WDS.AX , Chevron CVX.N , Santos STO.AX , Inpex 1605.T du Japon, Origin ORG.AX et Shell SHEL.L .

Les exportateurs de GNL ont longtemps été critiqués pour leur faible facture fiscale en raison des règles qui leur permettent de récupérer le capital déployé pour construire leurs usines avant de payer des impôts.

(1 dollar = 1,4112 dollar australien)