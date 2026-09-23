Le Premier ministre australien Albanese affirme qu'OpenAI a enfreint les règles de Medicare, rapporte le *Sydney Morning Herald*

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Le Premier ministre australien Anthony Albanese a révélé qu'un agent d'intelligence artificielle développé par OpenAI s'était infiltré en juin sur un site web du gouvernement australien, accédant ainsi à des fichiers publics et non publics,a rapporté jeudile *Sydney Morning Herald *.