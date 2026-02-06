Le premier éleveur mondial de porcs, Muyuan, progresse légèrement pour ses débuts à Hong Kong ; Han's CNC bondit de près de 18 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Muyuan a levé 1,4 milliard de dollars lors de son introduction en bourse à Hong Kong

*

Han's CNC a levé 618 millions de dollars lors de son introduction en bourse à Hong Kong

*

Le marché des cotations de Hong Kong enregistre le meilleur début d'année depuis 2021

(Mise à jour de la performance des actions à la mi-journée dans le titre, le paragraphe 2 et le paragraphe 12) par Yantoultra Ngui et Donny Kwok

Les actions de la société chinoise Muyuan Foods 2714.HK ont légèrement augmenté vendredi lors de leurs débuts à Hong Kong, après que le plus grand éleveur de porcs au monde ait levé 10,7 milliards de dollars HK (1,4 milliard de dollars) lors d'une vente d'actions qui est la plus importante de la ville depuis le début de l'année.

Les actions ont ouvert à 39 dollars HK, correspondant au prix de l'offre, et étaient en hausse de 4,7 % à 40,84 dollars HK à la pause déjeuner, après avoir évolué dans une fourchette comprise entre 38,98 et 40,98 dollars HK. L'indice de référence Hang Seng Index .HSI a glissé de 1,1%.

La vente d'actions est la plus importante à Hong Kong depuis la cotation de Zijin Gold International 2259.HK pour 3,5 milliards de dollars en septembre.

"Je m'attends à ce que le gain du premier jour soit limité, probablement plat ou à un chiffre", a déclaré Dickie Wong, directeur exécutif de la recherche chez uSMART Securities.

"Fondamentalement, Muyuan reste le leader incontesté du secteur, avec un énorme avantage d'échelle, mais les prix du porc en 2025 ont été faibles et les bénéfices devraient chuter, de sorte que les résultats à court terme sont soumis à une certaine pression

Les origines de Muyuan remontent à un seul élevage de porcs lancé au milieu des années 1990 et la société a été créée en 2000, selon son prospectus.

Elle s'est classée au premier rang mondial de l'élevage porcin en termes de capacité de production et de volume de ventes de porcs pendant quatre années consécutives depuis 2021, indique le prospectus, citant le cabinet de conseil Frost & Sullivan.

Pour les neuf mois qui se sont terminés en septembre, les revenus ont augmenté de 15,5 % pour atteindre 111,8 milliards de yuans (16,1 milliards de dollars). La société s'attend à ce que son bénéfice 2025 chute de 12,2 % à 17,8 % par rapport à l'année précédente, car la baisse des prix du porc a réduit les marges.

Les recettes seront utilisées pour investir dans la recherche et le développement dans des domaines tels que l'élevage, l'agriculture intelligente, la gestion de la nutrition et la biosécurité.

Les investisseurs principaux, menés par le Thaïlandais Charoen Pokphand Foods CPF.BK et le Singapourien Wilmar International WLIL.SI , achèteront pour environ 685 millions de dollars d'actions, soit environ la moitié de la transaction.

Morgan Stanley MS.N , Citic Securities et Goldman Sachs

GS.N sont les co-sponsors de l'opération.

HAN'S CNC PROFITE DE L'ESSOR DE L'IA

Vendredi également, Shenzhen Han's CNC Technology 3200.HK , un fabricant d'équipements pour circuits imprimés, a ouvert en hausse de 10,6% à 106 HK$, mieux que son prix d'offre de 95,80 HK$, et était en hausse de 17,9% à 113 HK$ à la mi-journée après avoir évolué dans une fourchette comprise entre 105,10 HK$ et 116 HK$.

Elle a levé 4,83 milliards de dollars HK (618 millions de dollars) grâce à une vente d'actions . CICC agit en tant que sponsor unique.

"Han's CNC est un pur produit d'équipement de circuits imprimés, qui profite de la forte demande de serveurs d'IA et de cartes avancées", a déclaré Dickie Wong.

Il a ajouté que la dynamique de croissance est solide et que les actions pourraient se négocier 10 à 20 % au-dessus de leur prix d'offre, mais il a averti que les valorisations sont élevées et que les actions d'équipement sont intrinsèquement cycliques.

Muyuan et Han's CNC font partie d'une vague d'opérations qui ont permis au marché de Hong Kong de connaître son meilleur début d'année depuis cinq ans, les introductions en bourse et les cotations secondaires ayant permis de lever environ 5,5 milliards de dollars en janvier, soit le meilleur résultat depuis les 7,6 milliards de dollars levés en janvier 2021, selon les données du LSEG.

Parmi les prochaines introductions figurent les fabricants chinois de puces électroniques Montage Technology

688008.SS et Axera Semiconductor, ainsi que le fabricant d'équipements d'automatisation industrielle Wuxi Lead Intelligent Equipment 300450.SZ .

L'entreprise suisse de technologie agricole Syngenta Group vise également une cotation à Hong Kong qui pourrait rapporter jusqu'à 10 milliards de dollars, a rapporté Reuters jeudi, citant des sources familières avec le sujet.

(1 $ = 7,8101 dollars de Hong Kong)