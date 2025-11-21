Le premier booster de SpaceX pour le Starship amélioré échoue lors d'un test au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Un accident de test détruit le booster d'un vol de démonstration clé

*

Un incident perturbe les progrès de l'atterrissage de Starship sur la Lune pour le compte de la Nasa

*

Des vidéos montrent une explosion soudaine de gaz dans une installation au Texas

(Ajout de la déclaration de SpaceX aux paragraphes 4 et 5, et du contexte aux paragraphes 9 et 11) par Joey Roulette

Le premier booster d'une version améliorée de la fusée Starship de SpaceX a subi une défaillance avant l'aube vendredi au Texas, ce qui pourrait compliquer les efforts de la société pour prouver les capacités d'alunissage de la fusée pour la Nasa, selon des observateurs qui ont filmé l'incident.

SpaceX, la société d'Elon Musk , avait fait rouler le lanceur Super Heavy en acier inoxydable amélioré sur une plate-forme d'essai jeudi dans les installations de la fusée Starbase, déclarant qu'elle avait l'intention de tester ses systèmes de propulsion redessinés et la solidité de sa structure.

Lors d'un essai sur le banc d'essai vers 4 heures du matin vendredi, une vidéo en direct zoomée du groupe de surveillance de SpaceX LabPadre a montré le booster se déformer soudainement et libérer un nuage de gaz sur ses côtés, indiquant qu'une explosion avait éventré son extérieur.

Dans un communiqué, SpaceX a reconnu ce qu'elle a appelé une "anomalie lors d'un test de pression du système de gaz" et a déclaré qu'il n'y avait pas de blessés. Selon SpaceX, l'incident s'est produit avant de tester la résistance structurelle du booster.

"Les équipes ont besoin de temps pour enquêter avant d'être sûres de la cause de l'incident", a déclaré la société.

SpaceX espérait faire voler le booster, ainsi que son étage supérieur Starship qui n'a pas été impliqué dans le test de vendredi, au début de l'année prochaine pour la 12e démonstration de vol Starship de la société depuis 2023. La mésaventure de vendredi risque de compromettre cet objectif.

STARSHIP AU CŒUR DE LA COURSE À LA LUNE AUX ÉTATS-UNIS

La société a subi des pressions de la part de la Nasa pour faire avancer son programme de développement rapide du Starship vers une nouvelle phase de tests impliquant des caractéristiques liées aux futurs alunissages de la fusée, une paire de missions de plusieurs milliards de dollars pour l'agence spatiale américaine qui amènerait les premiers humains sur la surface lunaire depuis 1972.

La mission a fait de Starship un élément central du programme lunaire américain, qui est de plus en plus pressé de réussir un alunissage avant la Chine vers 2030. Les dirigeants actuels et futurs de la Nasa se sont affrontés sur la meilleure façon de ramener des humains sur la Lune alors que le programme spatial chinois progresse.

Le booster qui a subi l'accident de vendredi était le premier de Starship V3, une itération de la fusée qui, selon SpaceX, contient une série de nouvelles conceptions et caractéristiques liées au programme lunaire.

SpaceX est connue pour sa production rapide de plusieurs itérations de boosters dans le cadre de sa philosophie de développement de fusées à forte intensité de capital, qui consiste à tester jusqu'à l'échec. Mais on ne sait pas si SpaceX dispose d'un autre propulseur V3 pour reprendre les essais, ni de combien de mois l'incident pourrait retarder le programme Starship.

Sur les cinq essais en vol de Starship cette année, les trois premiers ont subi des échecs complexes et explosifs avant que SpaceX ne reprenne des progrès réguliers en août, ce qui a rendu l'année mouvementée. Le dernier vol de Starship en octobre était le dernier test avant que SpaceX ne passe à la construction de la version V3, qu'elle espère faire voler en février 2026.

Starbase, les installations tentaculaires de SpaceX Starship dans le sud du Texas, a connu de nombreuses explosions lors d'essais dans le passé. En juin, un lanceur de Starship a explosé dans une boule de feu géante sur son aire d'essai, projetant des débris à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, à 3,22 km et suscitant des tensions politiques avec le président du pays.