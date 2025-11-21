 Aller au contenu principal
Le premier booster de SpaceX pour la mise à jour du vaisseau spatial échoue lors d'un test au Texas
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 17:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Joey Roulette

Le premier étage d'une version améliorée de la fusée Starship de SpaceX a subi un échec avant l'aube vendredi au Texas, ce qui pourrait compliquer les efforts de l'entreprise pour prouver les capacités d'alunissage de la fusée pour la Nasa, selon des observateurs qui ont filmé l'incident.

SpaceX, la société d'Elon Musk , avait transporté le booster en acier inoxydable sur une plateforme d'essai jeudi dans les installations de la fusée Starbase, déclarant qu'elle avait l'intention de tester ses systèmes de propulsion redessinés et la solidité de sa structure.

Lors d'un test sur la plate-forme vers 4 heures du matin vendredi, une vidéo zoomée du groupe de surveillance de SpaceX, LabPadre, a montré le booster se déformer soudainement et libérer un nuage de gaz sur ses côtés, indiquant qu'une explosion sous pression avait peut-être soufflé son extérieur.

SpaceX n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur cet accident.

La société a subi des pressions de la part de la Nasa pour faire avancer son programme de développement de Starship vers une nouvelle phase de tests impliquant des caractéristiques liées aux futurs alunissages de la fusée, une paire de missions de plusieurs milliards de dollars pour l'agence spatiale américaine qui mettrait les premiers humains sur la surface lunaire depuis 1972.

La mission a fait de Starship un élément central du programme lunaire américain, qui est de plus en plus pressé de réussir un alunissage avant la Chine vers 2030. Les dirigeants actuels et futurs de la Nasa se sont affrontés sur le site sur la meilleure façon de ramener des humains sur la Lune alors que le programme spatial chinois progresse.

Le booster qui a subi l'accident de vendredi était le premier de Starship V3, une itération de la fusée qui, selon SpaceX, contient une série de nouvelles conceptions et caractéristiques liées au programme lunaire.

SpaceX est connue pour sa production rapide de plusieurs itérations de boosters dans le cadre de sa philosophie de développement de fusées à forte intensité de capital, qui consiste à tester jusqu'à l'échec. Mais on ne sait pas si SpaceX dispose d'un autre propulseur V3 avec lequel elle pourrait reprendre les essais, ni de combien de mois l'incident pourrait retarder le programme Starship.

La Nasa n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Starbase, l'installation tentaculaire de SpaceX pour les vaisseaux spatiaux située dans le sud du Texas, a connu de nombreuses explosions lors d'essais dans le passé. En juin, un lanceur de Starship a explosé dans une gigantesque boule de feu sur son aire d'essai, projetant des débris à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, à trois kilomètres de là, et suscitant des tensions politiques avec le président de ce pays.

