Le Portugal instaure une taxe sur les surprofits des compagnies pétrolières

Le gouvernement portugais a annoncé jeudi une taxe exceptionnelle de 33% sur les "surprofits" des compagnies pétrolières réalisés en 2026 en raison de la hausse des cours du brut provoquée par le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran.

Le ministère des Finances a précisé dans un communiqué que cette taxe serait prélevée sur la part des bénéfices dépassant de plus de 20% la moyenne des bénéfices enregistrés en 2024 et en 2025.

Alors que les ménages et les entreprises ont souffert de l'inflation des prix sur certains biens provoquée par la flambée des cours du pétrole, les compagnies pétrolières et les entreprises de raffinage ont pour leur part engrangé des surprofits "résultant uniquement de conditions de marché extérieures", dit le ministère.

"Il est en conséquence juste et nécessaire de créer un mécanisme de solidarité en taxant la part de ces bénéfices exceptionnels pour contribuer à financer les mesures destinées à compenser l'impact de la hausse du prix des carburants sur les ménages et les entreprises les plus fragiles", déclare-t-il.

Cette taxe doit aussi servir à soutenir les investissements permettant de réduire la dépendance aux énergies fossiles.

Le Portugal avait déjà pris une mesure similaire en 2022 lors de la crise énergétique déclenchée par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie.

Cette taxe va s'appliquer à toutes les compagnies pétrolières présentes au Portugal, notamment Galp Energia

GALP.LS , qui a fait état lundi d'un bond de 45% de son bénéfice net au deuxième trimestre, ce qui l'a amenée à augmenter de 10% le montant du dividende versé à ses actionnaires cette année.

La mesure va être soumise au Parlement, où elle devrait bénéficier d'un large soutien.

(Sergio Goncalves, version française Bertrand Boucey, édité par Tangi Salaün)