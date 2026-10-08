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Le Portugal envisage sérieusement des avions F-35 américains, parallèlement à d'autres options
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 15:05

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Portugal décidera du remplacement de sa flotte vieillissante d'avions de chasse F-16 en fonction de ses intérêts nationaux et examine sérieusement l'offre américaine portant sur des F-35, ainsi que d'autres options, a déclaré jeudi le ministre des Affaires étrangères Paulo Rangel après avoir rencontré le secrétaire d'État américain Marco Rubio à Lisbonne.

Le Portugal n’a pas encore lancé d’appel d’offres officiel pour remplacer ses 28 avions de chasse F-16M modernisés, mais la concurrence s’annonce déjà vive pour un contrat qui renforcerait les liens de Lisbonne en matière de défense avec ses partenaires européens ou américains.

“L’État portugais prendra toujours ses décisions en fonction de l’intérêt national. Un point est également clair: nous examinons sérieusement la proposition concernant le F-35, tout comme nous examinons d’autres propositions”, a déclaré Rangel lors d’une conférence de presse à l’issue de la rencontre.

Le F-35 LMT.N de Lockheed Martin, largement considéré par les analystes de la défense comme le principal candidat, est confronté à la concurrence de l’Eurofighter Typhoon, fabriqué par Airbus, de la société britannique BAE Systems BAES.L et de l’italien Leonardo LDOF.MI , ainsi que du Rafale de Dassault Aviation et du Gripen E de Saab.

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