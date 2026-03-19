Le port saoudien de Yanbu reprend ses chargements de pétrole, selon deux sources

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(Reprise des chargements) par Siyi Liu

Les chargements de pétrole saoudien envoyés au port de Yanbu, sur la mer Rouge, ont repris après une brève interruption qui a fait bondir les prix du pétrole, ont déclaré deux sources à Reuters jeudi.

Les chargements avaient été interrompus après l'évacuation du personnel, a dit l'une des sources, à la suite de l'écrasement d'un drone dans la raffinerie 2223.SE SAMREF de Saudi Aramco, située dans le port, plus tôt jeudi.

Une source industrielle a déclaré que l 'impact sur la raffinerie était minime, mais que les dommages étaient encore en cours d'évaluation .

Aramco, premier exportateur mondial de pétrole, tente de stimuler les exportations de brut via Yanbu pour compenser les perturbations dans le détroit d'Ormuz, les chargements atteignant des volumes record en mars. La plupart des cargaisons sont destinées à l'Asie.

L'Iran a déjà prévenu que la raffinerie SAMREF serait attaquée en représailles à l'attaque israélienne contre son champ gazier de South Pars, une escalade majeure dans la guerre avec les États-Unis et Israël.