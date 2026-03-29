Le port russe d'Ust-Luga endommagé par des drones ukrainiens, un incendie se déclare

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(Ajout de détails sur les attaques, l'impact et l'affirmation de l'Ukraine selon laquelle elle a touché Ust-Luga)

Le port russe d'Ust-Luga, l'un des principaux points d'exportation de pétrole, a été endommagé dimanche par une attaque de drone ukrainien qui a déclenché un incendie, ont déclaré des responsables russes.

Ce mois-ci, l'Ukraine a intensifié ses attaques de drones contre les infrastructures russes d'exportation de pétrole et de carburant, frappant les trois principaux ports d'exportation de pétrole de l'ouest de la Russie, à savoir Novorossiysk, sur la mer Noire, et Primorsk et Ust-Luga, sur la mer Baltique.

Ces attaques ont gravement perturbé l'approvisionnement en pétrole de la Russie, deuxièmeexportateur mondial de pétrole, et ont frappé Moscou au moment où les prix du pétrole dépassaient les 100 dollars le baril en raison de la guerre liée à l'Iran.

Le gouverneur de la région de Leningrad, dans le nord de la Russie, a déclaré que des vagues d'attaques de drones ukrainiens avaient eu lieu dans la région et qu'un incendie s'était déclaré dans le port d'Ust-Luga, qui a également été touché par des drones mercredi.

Le port, exploité par le monopole russe des oléoducs Transneft TRNF_p.MM , traite environ 700 000 barils par jour d'exportations de pétrole et, selon des sources , a expédié 32,9 millions de tonnes métriques de produits pétroliers en 2025.

L'agence de sécurité ukrainienne SBU a déclaré que des drones à longue portée avaient frappé un terminal pétrolier à Ust-Luga. Elle a ajouté dans un communiqué que l'attaque avait causé de "sérieux dommages" et un incendie dans le port.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement l'ampleur des dégâts.