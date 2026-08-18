Le port de Los Angeles affiche un volume élevé en juillet, grâce notamment aux marchandises destinées au commerce de détail et aux composants destinés à des projets d'intelligence artificielle

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* Le port a traité 960.464 EVP en juillet, dont 499.552 EVP d’importations

* Le volume d’août devrait dépasser les 900.000 EVP, selon le port

* Le port explique que cette croissance reflète la demande en produits de consommation, en biens industriels et en équipements pour centres de données

par Lisa Baertlein

Le port de Los Angeles, le port maritime le plus actif du pays, a enregistré son deuxième meilleur volume pour le mois de juillet, porté par une demande soutenue en biens de consommation et en équipements destinés à l'industrie manufacturière et à la construction de centres de données, a déclaré mardi son directeur exécutif.

Cette demande devrait permettre d’enregistrer un nouveau résultat solide en août, a déclaré le directeur exécutif Gene Seroka.

Les importations de conteneurs par voie maritime constituent un indicateur précoce de l’activité économique américaine et sont suivies de près par les analystes et les opérateurs.

Le port de Los Angeles a traité 960.464 unités équivalentes à 20 pieds (EVP) de fret conteneurisé le mois dernier, dont 499.552 EVP d’importations, selon ses données. La semaine dernière, le port voisin de Long Beach a annoncé avoir connu son deuxième mois de juillet le plus actif après avoir traité 928.508 EVP au total, dont 467.461 EVP d’importations.

“D’après ce que nous observons aujourd’hui, nous prévoyons de traiter plus de 900.000 conteneurs au mois d’août”, a déclaré M. Seroka lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes. M. Seroka et d’autres experts du secteur ont indiqué que la haute saison avait commencé tôt cette année et que de nombreuses marchandises destinées aux fêtes de fin d’année étaient déjà arrivées. Certains détaillants ont anticipé leurs livraisons car les droits de douane mondiaux de 10 % prévus par la section 122 ont expiré fin juillet. Après une période d’incertitude, ceux-ci ont été remplacés par de nouveaux droits de douane pouvant atteindre 12,5 % sur les importations en provenance de 60 pays liés à des allégations de travail forcé .

MODÉRATION DES IMPORTATIONS M. Seroka a toutefois déclaré que le rythme actuel ne se maintiendrait pas indéfiniment. Il a cité les prévisions de la Fédération nationale du commerce de détail (National Retail Federation) , qui tablent sur des importations soutenues en août, suivies d’un ralentissement progressif jusqu’à la fin de l’année.

Le secteur mondial du transport maritime par conteneurs, qui pèse 120 milliards de dollars, a toujours été fortement tributaire des marchandises destinées aux détaillants, qui représentaient près de la moitié de son volume et déterminaient la haute saison du secteur avant la ruée vers les articles de fin d’année.

Selon les experts, la dépendance du secteur vis-à-vis des détaillants semble évoluer, alors que les États-Unis et d’autres pays se livrent à une course effrénée pour renforcer leurs réseaux électriques et construire des centres de données destinés à soutenir l’intelligence artificielle. “Le contenu des conteneurs évolue progressivement”, a déclaré Vincent Clerc, directeur général de Maersk MAERSKb.CO , lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième plus grand transporteur de conteneurs, la semaine dernière.

Pendant des années, un conteneur typique en provenance d’Asie était rempli de marchandises destinées aux grands magasins, telles que des meubles, des chaussures, des vêtements et des denrées alimentaires, a expliqué M. Clerc.

Aujourd’hui, le secteur achemine des produits asiatiques liés à l’électrification et à la course au développement des capacités de production d’électricité, a-t-il ajouté. Il s’agit notamment de batteries, de composants pour panneaux solaires, d’éoliennes et de turbines, ainsi que de systèmes de refroidissement pour centres de données.