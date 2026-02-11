Le pôle solaire chinois de Wuxi va créer une plateforme photovoltaïque spatiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le centre solaire chinois de Wuxi est en train de créer une plate-forme de coordination solaire spatiale, a déclaré la commission du développement et de la réforme de la ville orientale dans un message Wechat mercredi, suite aux rapports selon lesquels le directeur général de Tesla TSLA.O , Elon Musk, a visité des entreprises solaires chinoises.

Voici quelques détails:

* La commission du développement et de la réforme de Wuxi a tenu une réunion mardi pour promouvoir la collaboration sur la technologie photovoltaïque à base d'espace.

* Le gouvernement a déclaré que l'énergie solaire spatiale avait un potentiel de développement à long terme et s'est engagé à jouer un rôle de coordination et à construire une plateforme de collaboration.

* Parmi les entreprises présentes à la réunion de mardi figurent Jiangsu Guoyu Star Technology, Hongyuan Green Energy, Jiangsu Yixing Derong Technology, Jidian Solar Energy, Wuxi Huasheng Photovoltaic Technology et Yangtze River Delta Solar PV Technology Innovation Center.

* Elon Musk a annoncé le 3 février que SpaceX et xAI fusionneraient dans le but de créer des services Internet et des centres de données basés dans l'espace.