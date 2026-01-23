Le point sur les principaux gisements de gaz et des infrastructures pétrolières de l'Iran

Le président Donald Trump a déclaré jeudi que les États-Unis avaient une "armada" qui se dirigeait vers l'Iran, renouvelant les avertissements à Téhéran contre le redémarrage de son programme nucléaire ou l'assassinat de manifestants après une vague de troubles antigouvernementaux.

Téhéran accuse les États-Unis de fomenter les troubles.

Toute escalade majeure risque de mettre en péril les infrastructures énergétiques clés et d'ajouter de l'incertitude aux marchés du pétrole et du gaz.

Voici quelques informations sur l'industrie énergétique iranienne , ses exportations et l'impact des sanctions occidentales:

LA PLUS GRANDE RÉSERVE DE GAZ AU MONDE

L'Iran produit du gaz naturel à partir du champ gazier offshore de South Pars, qui représente environ un tiers du plus grand réservoir de gaz naturel au monde.

L'Iran partage ce réservoir avec le Qatar, principal exportateur, qui appelle son champ le North Dome.

En raison des sanctions et des contraintes techniques, la majeure partie du gaz produit par Téhéran à partir de South Pars est destinée à la consommation intérieure. La production totale de gaz de l'Iran s'élèvera à276 milliards de mètres cubes en 2024, dont 94 % seront consommés en Iran, selon les données du Forum des pays exportateurs de gaz.

En juin dernier, des attaques israéliennes ont touché quatre unités de la phase 14 de South Pars, à environ 200 km (125 miles) des installations gazières du Qatar, dont beaucoup sont des coentreprises avec les géants de l'énergie ExxonMobil et ConocoPhillips des États-Unis.

Le Qatar a gagné des centaines de milliards de dollars en exportant du gaz naturel liquéfié pendant près de trois décennies.

On estime que l'ensemble du réservoir contient 1 800 billions de pieds cubes de gaz utilisable, ce qui suffirait à répondre aux besoins de la planète entière pendant 13 ans.

PRODUCTION ET INFRASTRUCTURE PÉTROLIÈRES

L'Iran, troisième producteur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, extrait environ 3,3 millions de barils par jour de pétrole brut, plus 1,3 million de bpj de condensats et d'autres liquides, soit au total environ 4,5 % de l'offre mondiale. Les raffineries nationales de l'Iran ont une capacité de 2,6 millions de bpj, selon la société de conseil FGE.

En 2025 , l'Iran a exporté près de 820 000 bpj de produits pétroliers, y compris du GPL, selon Kpler, ce qui est légèrement inférieur aux niveaux de 2024. Les installations de production d'hydrocarbures de l'Iran sont principalement concentrées dans lesprovinces du sud-ouest: Khuzestan pour le pétrole et Bushehr pour le gaz et les condensats de South Pars.

L'Iran exporte 90 % de son brut via l'île de Kharg, pour l'acheminer par l'étroit détroit d'Ormuz . Les analystes estiment que l'Arabie saoudite et d'autres membres de l'OPEP pourraient compenser une baisse de l'offre iranienne en utilisant la capacité de réserve pour pomper davantage, même si cette capacité de réserve s'est réduite en raison de l'augmentation de la production.

SANCTIONS IMPOSÉES ET CONTOURNÉES

La production pétrolière de l'Iran a culminé à 6 millions de bpj en 1974, selon les données de l'OPEP , soit plus de 10 % de la production mondiale à l'époque.

En 1979, les États-Unis ont imposé la première de plusieurs vagues de sanctions, suivies par l'Union européenne. Les États-Unis ont renforcé les sanctions en 2018 après que M. Trump s'est retiré d'un accord nucléaire au cours de son premier mandat.

Les exportations de pétrole iranien sont tombées à près de zéro pendant certains mois, mais ont augmenté régulièrement sous le successeur de Trump, Joe Biden, car les analystes ont déclaré que l'application est devenue plus lâche et que l'Iran - exempté des restrictions de production de l'OPEP+ - a réussi à échapper à de nombreuses sanctions.

QUI ACHÈTE LE PÉTROLE IRANIEN ?

Depuis des années, l'Iran échappe aux sanctions grâce à des transferts de navire à navire et à la dissimulation de l'emplacement des navires-citernes par les satellites.

En 2025, ses exportations debrut ont atteint près de 1,7 million de bpj, soit le niveau le plus élevé depuis 2018, grâce à la demande chinoise.

Les principaux acheteurs ont été les raffineurs privés chinois , mais certains d'entre eux ont récemment été placés sur la liste des sanctions du Trésor américain .

Bien que la Chine affirme ne pas reconnaître les sanctions contre ses partenaires commerciaux, ses achats ont diminué.

Alors que l'Iran cherche également à protéger ses stocks contre d'éventuelles frappes américaines, il dispose actuellement d'une quantité record de pétrole sur l'eau,

équivalant à environ 50 jours de production, comme l'ont montré ce mois-ci les données de Kpler et de Vortexa.

