Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés vendredi à Paris.
* STELLANTIS STLAM.MI - Berenberg relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".
* AIRBUS AIR.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter", objectif de cours à 230 euros.
* DASSAULT AVIATION AM.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "vendre", objectif de cours à 270 euros.
* SAFRAN SAF.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter", objectif de cours à 340 euros.
* THALES TCFP.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "vendre", objectif de cours à 240 euros.
* NEXITY NEXI.PA - Oddo BHF relève sa recommandation à "surperformance" contre "neutre" et relève son objectif de cours 14,80 euros contre 11 euros.
(Rédaction de Gdansk)
