LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés jeudi à Paris.
* PERNOD RICARD PERP.PA - Barclays relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et relève son objectif de cours à 102 euros contre 92 euros.
* EUTELSAT ETL.PA - Deutsche Bank relève sa recommandation à "conserver" contre "vendre".
* OPMOBILITY OPM.PA - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et relève son objectif de cours à 18 euros contre 15 euros.
* STELLANTIS STLAM.MI - Exane BNP Paribas abaisse sa recommandation à "sous-performance" contre "neutre".
* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - Citigroup relève son objectif de cours à 11,3 euros contre 9,9 euros.
* ARKEMA SA AKE.PA - Citigroup abaisse son objectif de cours à 70 euros contre 80 euros.
* DASSAULT SYSTEMES DAST.PA - Citigroup abaisse son objectif de cours à 26 euros contre 33 euros.
* CARREFOUR CARR.PA - Citigroup relève son objectif de cours à 19 euros contre 17 euros.
