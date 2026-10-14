LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Getlink et Technip Energies)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris.
* CARMILA CARM.PA - Berenberg entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et fixe son objectif de cours à 18,10 euros.
* GETLINK GETP.PA - Kepler Cheuvreux abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".
* TECHNIP ENERGIES TE.PA - UBS relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre".
* LVMH LVMH.PA - Barclays abaisse son objectif de cours à 470 euros contre 590 euros.
* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - Citigroup abaisse son objectif de cours à 12,20 euros contre 13,40 euros ; JP Morgan abaisse son objectif de cours à 14,5 euros contre 16 euros.
(Rédaction de Gdansk)
|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR Les changements de recommandation des valeurs européennes RCH/EUROPE |1|
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