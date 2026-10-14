 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 10:28

Ajouter Boursorama à vos sources

(Actualisé avec Getlink et Technip Energies)

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris.

* CARMILA CARM.PA - Berenberg entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et fixe son objectif de cours à 18,10 euros.

* GETLINK GETP.PA - Kepler Cheuvreux abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* TECHNIP ENERGIES TE.PA - UBS relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre".

* LVMH LVMH.PA - Barclays abaisse son objectif de cours à 470 euros contre 590 euros.

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - Citigroup abaisse son objectif de cours à 12,20 euros contre 13,40 euros ; JP Morgan abaisse son objectif de cours à 14,5 euros contre 16 euros.

(Rédaction de Gdansk)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR Les changements de recommandation des valeurs européennes RCH/EUROPE |1|

Valeurs associées

AIR FRANCE-KLM
10,600 EUR Euronext Paris +0,09%
CARMILA
14,700 EUR Euronext Paris +2,37%
GETLINK
19,100 EUR Euronext Paris +0,26%
LVMH
389,050 EUR Euronext Paris +1,30%
TECHNIP ENERGIES
30,680 EUR Euronext Paris +1,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/10/2026 à 10:28:07.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,748 -2,86%
CAC 40
7 877,99 +0,64%
Pétrole Brent
105,77 -0,49%
2CRSI
27,82 -1,70%
SOITEC
145,5 +0,14%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank