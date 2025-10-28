LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Virbac, Airbus, USB sur Dassault Systemes)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris.
* DASSAULT SYSTEMES DAST.PA - Alphavalue abaisse sa recommandation à "ajouter" contre "acheter" ; UBS abaisse son objectif de cours à 28,25 euros contre 33 euros.
* VIRBAC VIRB.PA - Bernstein entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "performance en ligne".
* AIRBUS AIR.PA - Bernstein relève son objectif de cours à 223 euros contre 198 euros.
* REXEL RXL.PA - Citigroup relève son objectif de cours à 38 euros contre 28 euros.
* IMERYS IMTP.PA - Berenberg abaisse son objectif de cours à 22 euros contre 27 euros.
* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - RBC relève son objectif de cours à 340 euros contre 305 euros.
* VALEO RXL.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 10,35 euros contre 8,8 euros.
* SOITEC SOIT.PA - JP Morgan abaisse son objectif de cours à 40 euros contre 45 euros.
( Rédaction de Gdansk)
