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Biathlon: Jeanmonnot remporte le classement général de la Coupe du monde
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 17:55

Biathlon - Départ groupé femmes 12,5 km

Biathlon - Départ groupé femmes 12,5 km

Lou Jeanmonnot a remporté ‌jeudi le classement général de la Coupe du monde de biathlon à ​la suite de sa sixième place sur le sprint d'Oslo-Holmenkollen.

Avec désormais 1.054 points, elle en a 216 d'avance sur la Finlandaise Suvi Minkkinen ​alors qu'un maximum de 180 points est à empocher sur les deux dernières courses samedi ​et dimanche.

À 27 ans, Lou Jeanmonnot ⁠devient la cinquième Française à remporter le gros globe de ‌cristal après Anne Briand (1995), Emmanuelle Claret (1996), Sandrine Bailly (2005) et Julia Simon (2023).

Deuxième de ce classement lors des deux derniers exercices, ​la Franc-Comtoise prend surtout ‌sa revanche sur le coup du sort de ⁠l'an passé. Lors de la dernière course de la saison, elle avait chuté à quelques centaines de mètres de l'arrivée, laissant l'Allemande Franziska ⁠Preuss s'envoler vers ‌la victoire et le général de la Coupe du monde ⁠avec 20 points d'avance.

Cet hiver, la native de Pontarlier (Doubs) est ‌montée sur neuf podiums, dont trois victoires. Sortie fatiguée des Jeux ⁠olympiques, où elle a été sacrée sur les relais ⁠mixte et féminin ‌et médaillée d'argent et de bronze sur l'individuel et le sprint, ​elle a perdu de précieux points ‌sur l'étape de Coupe du monde de Kontiolahti (Finlande).

Classée 35e de l'individuel et 16e de la ​mass start, ses deux plus mauvais résultats de la saison, Lou Jeanmonnot a dû patienter avant de valider son premier ⁠gros globe de cristal. La semaine suivante, à Otepää (Estonie), elle a terminé troisième du sprint et de la poursuite pour refaire son avance.

La tenante du titre Franziska Preuss avait, elle, décidé de prendre sa retraite sportive à l'issue des Jeux olympiques de Milan-Cortina.

(Rédigé par Vincent Daheron, ​édité par Blandine Hénault)

Sport
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