Biathlon: Jeanmonnot remporte le classement général de la Coupe du monde

Biathlon - Départ groupé femmes 12,5 km
Lou Jeanmonnot a remporté jeudi le classement général de la Coupe du monde de biathlon à la suite de sa sixième place sur le sprint d'Oslo-Holmenkollen.
Avec désormais 1.054 points, elle en a 216 d'avance sur la Finlandaise Suvi Minkkinen alors qu'un maximum de 180 points est à empocher sur les deux dernières courses samedi et dimanche.
À 27 ans, Lou Jeanmonnot devient la cinquième Française à remporter le gros globe de cristal après Anne Briand (1995), Emmanuelle Claret (1996), Sandrine Bailly (2005) et Julia Simon (2023).
Deuxième de ce classement lors des deux derniers exercices, la Franc-Comtoise prend surtout sa revanche sur le coup du sort de l'an passé. Lors de la dernière course de la saison, elle avait chuté à quelques centaines de mètres de l'arrivée, laissant l'Allemande Franziska Preuss s'envoler vers la victoire et le général de la Coupe du monde avec 20 points d'avance.
Cet hiver, la native de Pontarlier (Doubs) est montée sur neuf podiums, dont trois victoires. Sortie fatiguée des Jeux olympiques, où elle a été sacrée sur les relais mixte et féminin et médaillée d'argent et de bronze sur l'individuel et le sprint, elle a perdu de précieux points sur l'étape de Coupe du monde de Kontiolahti (Finlande).
Classée 35e de l'individuel et 16e de la mass start, ses deux plus mauvais résultats de la saison, Lou Jeanmonnot a dû patienter avant de valider son premier gros globe de cristal. La semaine suivante, à Otepää (Estonie), elle a terminé troisième du sprint et de la poursuite pour refaire son avance.
La tenante du titre Franziska Preuss avait, elle, décidé de prendre sa retraite sportive à l'issue des Jeux olympiques de Milan-Cortina.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer