Affaire Epstein: d'anciennes mannequins demandent à la justice française d'enquêter sur un ex-dirigeant de l'agence Elite

L'ancienne mannequin suédoise Ebba Karlsson à Paris, le 18 mars 2026 ( AFP / Joel Saget )

L'affaire avait été classée, mais elles espèrent que les investigations sur Jeffrey Epstein pourrait la relancer: quinze femmes, dénonçant des violences sexuelles dans le milieu du mannequinat, ont demandé jeudi à la justice française d'enquêter sur Gérald Marie, ex-dirigeant de la prestigieuse agence de mannequins Elite.

Ebba P. Karlsson, Suédoise de 56 ans résidant aux États-Unis, et Lisa Brinkworth, Britannique de 58 ans vivant à Londres, se sont retrouvées à Paris jeudi pour porter une lettre à l'attention de la procureure Laure Beccuau, a constaté une journaliste de l'AFP.

"Ce que nous voulons que les enquêteurs déterminent, c'est la nature du lien entre Epstein et Gérald Marie et s'il a été impliqué dans des actes répréhensibles avec Epstein", a expliqué à l'AFP Lisa Brinkworth.

La Britannique était journaliste pour la BBC et enquêtait, sous couverture, sur les agents de mannequins quand le Français Gérald Marie, ancien directeur Europe d'Elite Model Management, l'a agressée sexuellement en public à Milan en 1998, selon ses dires.

Lisa Brinkworth raconte avoir tout de suite informé sa hiérarchie qui lui a, selon elle, intimé de ne pas porter plainte pour ne pas mettre en péril l'enquête journalistique. Mme Brinkworth a finalement déposé une plainte en 2020 à Paris pour agression sexuelle.

Trois anciennes mannequins, dont Ebba P. Karlsson, ont accompagné sa plainte de signalements pour dénoncer des viols ou des agressions sexuelles. Mais l'enquête a été classée pour prescription en février 2023. Un pourvoi a été formé par Mme Brinkworth.

- "Envie de vomir" -

Les quinze signataires, de nationalités britannique, néerlandaise, américaine et suédoise, estiment que la situation a évolué depuis le classement: la procureure de Paris a ouvert deux enquêtes-cadres, visant à analyser les dénonciations autour de Jeffrey Epstein, l'une pour infraction de traite des êtres humains et l'autre pour infractions financières.

L'ancienne mannequin suédoise Ebba Karlsson (d) et l'ancienne journaliste de la BBC, Lisa Brinkworth à Paris, le 18 mars 2026 ( AFP / JOEL SAGET )

Or dans leur lettre dont l'AFP a eu connaissance, les 15 femmes affirment pouvoir aider l'enquête en fournissant "des documents judiciaires et des courriels" montrant une collaboration "entre Gérald Marie, Brunel et Epstein", et les "reliant" aux "agences MC2 et E Model Management".

La lettre mentionne aussi Jean-Luc Brunel, agent de mannequins mis en examen pour viol sur mineurs, qui s'est suicidé en détention en 2022. Ainsi que Daniel Siad, recruteur français de mannequins contre lequel Ebba P. Karlsson a porté plainte pour viol en février. Des accusations que Daniel Siad a niées dans la presse par la voix de son avocate.

La quinquagénaire, qui n'avait jamais pu retrouver sa trace, confie avoir "eu envie de vomir" quand elle a reconnu Daniel Siad en photo dans plus d'un millier de pièces contenues dans les archives déclassifiées du dossier Epstein.

Ebba Karlson explique que Daniel Siad, rencontré en Suède, lui avait "promis un job" à Monaco puis en France.

Elle l'accuse de l'avoir violée dans le local piscine d'une maison à Cannes (Alpes-Maritimes). Puis de l'avoir conduite auprès de Gérald Marie, alors à la tête d'Elite, créée en 1971 à Paris par John Casablancas et Alain Kittler et connue pour avoir hébergé Naomi Campbell, Claudia Schiffer ou Cindy Crawford.

Lors de leur premier entretien professionnel, elle affirme que Gérald Marie l'a violée.

"Nous avons toutes, hormis l'une d'entre nous, été violées ou agressées sexuellement sur le territoire français", résument les signataires, affirmant notamment que deux d'entre elles "étaient mineures au moment des faits commis par Gérald Marie". "Aujourd'hui, âgées de cinquante à soixante ans, nous demandons justice."

Ces femmes indiquent avoir également saisi la justice américaine "pour demander une enquête sur le rôle éventuel de dirigeants d'agences de mannequins — dont Gérald Marie — dans la mise à disposition de jeunes modèles pour Epstein".