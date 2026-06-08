LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec objectif de cours M6)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris.
* RÉMY COINTREAU RCOP.PA - UBS relève sa recommandation à "neutre" contre "vendre" et son objectif de cours à 44 euros contre 35 euros ; Berenberg relève son objectif de cours à 52,6 euros contre 47,6 euros.
* M6 MMTP.PA - Oddo BHF relève sa recommandation à "surperformance" contre "neutre" et son objectif de cours à 18 euros contre 15 euros.
* ARKEMA AKE.PA - Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter".
* AIR LIQUIDE AIRP.PA - Goldman Sachs relève son objectif de cours à 197 euros contre 165,45 euros.
* SAFRAN SAF.PA - Citigroup abaisse son objectif de cours à 305 euros contre 342 euros.
(Rédaction de Gdansk)
|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR Les changements de recommandation des valeurs européennes RCH/EUROPE |1|
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