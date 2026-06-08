M6 bondit, la fusion avec TF1 de nouveau à l'étude selon Le Parisien

Le logo de la chaîne de télévision française TF1

M6 bondit en Bourse lundi à la ‌suite d'une information de presse selon laquelle le groupe d'audiovisuel français serait de nouveau en discussions avec ​son concurrent TF1 pour une potentielle fusion.

Le journal quotidien Le Parisien a rapporté dimanche que des réunions confidentielles ont lieu entre M6 et TF1, en vue d'un rachat du premier par le second, ​alors que les groupes avaient annoncé en septembre 2022 abandonner ce projet de fusion.

À la Bourse de Paris, face au retour de ​ce serpent de mer, l'action M6 grimpe lundi ⁠de 8,36% à 12,44 euros et le titre TF1 de 1,84% vers 10h00 GMT, tandis ‌que l'indice SBF 120 perd 0,43% au même moment.

Le prix par action M6 aurait été fixé à 20 euros, équivalent à une valorisation de 2,5 milliards ​d'euros, a fait état Le Parisien, ‌alors que l'action a clôturé à 11,48 euros vendredi.

Les motivations pour une ⁠telle fusion restent inchangées, selon le quotidien, évoquant des résultats en berne pour TF1 face à un M6 dit "très rentable".

En avril, TF1 fait état d'une baisse plus marquée que prévu de son chiffre ⁠d'affaires au premier trimestre, ‌pénalisé par la faiblesse persistante de la publicité, tandis que M6 a dit ⁠anticiper de fortes audiences à l'occasion de la diffusion de la Coupe du Monde de la ‌FIFA 2026, ainsi que des recettes publicitaires en hausse avec un effet cash-flow positif.

La ⁠méthode diffèrerait toutefois par rapport à la précédente tentative de fusion échouée, ⁠a indiqué Le Parisien, ‌avec cette fois-ci un découpage du groupe M6 entre TF1 et CMA-CGM, le groupe porte-containeurs français et ​propriétaire de BFMTV détenant déjà 10,27% de M6 ‌selon les données LSEG.

"Ce schéma est le plus judicieux car il permettrait très probablement de faciliter l’approbation de l’Autorité de la ​concurrence", a écrit dans une note Jérôme Bodin, analyste chez Oddo BHF, qui estime cette information de presse comme "très crédible".

Oddo BHF a par conséquent relevé sa recommandation à "surperformance" contre "neutre" pour M6, ⁠ainsi que son objectif de cours à 18 euros contre 15 euros.

RTL Group prendrait également part aux discussions, a rapporté le journal, cherchant à céder ses parts chez M6, qui s'élèvent à 48,48% selon les données LSEG.

Un tel rachat de M6 ne pourrait toutefois pas avoir lieu avant mai 2028, soit cinq ans après le renouvellement de sa fréquence TNT, a indiqué Le Parisien.

(Rédigé par Coralie ​Lamarque, édité par Augustin Turpin)