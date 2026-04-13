LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris.
* KERING PRTP.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "supondération".
*SODEXO EXHO.PA - Alphavalue abaisse sa recommandation à "réduire" contre "ajouter"; Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 40 euros contre 45 euros; Jefferies abaisse son objectif de cours à 50 euros contre 55 euros.
* LEGRAND LEGD.PA - Barclays abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondération", abaisse son objectif de cours à 144 euros contre 175 euros.
* REXEL RXL.PA - Barclays abaisse sa recommandation à "sous-pondération" contre "pondération en ligne", abaisse son objectif de cours à 29 euros contre 33 euros.
* SCHNEIDER ELECTRIC SCNH.PA - Barclays relève sa recommandation à "surpondération" contre "pondération en ligne", relève son objectif de cours à 305 euros contre 270 euros.
* DASSAULT SYSTÈMES DAST.PA - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 20 euros contre 22 euros.
*BIOMERIEUX BIOX.PA - RBC son objectif de cours à 100 euros contre 115 euros.
( Rédaction de Gdansk)
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