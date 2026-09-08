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LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 11:35
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(Actualisé avec Atos et Société Générale)

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris.

* ADP ADP.PA - JP Morgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" et son objectif de cours à 130 euros contre 115 euros.

* EUROFINS EUFI.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "sous-pondération" contre "pondération en ligne".

* IPSEN IPN.PA - Barclays abaisse sa recommandation à "sous-pondération" contre "pondération en ligne".

* SARTORIUS STEDIM BIOTECH STDM.PA - Barclays relève son objectif de cours à 240 euros contre 210 euros.

* ATOS ATOS.PA - Bernstein abaisse son objectif de cours à 35 euros contre 43 euros.

* SOCIETE GENERALE SOGN.PA - JP Morgan abaisse sa recommandation à "neutre".

(Rédaction de Gdansk)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR Les changements de recommandation des valeurs européennes RCH/EUROPE |1|

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ADP
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ATOS GROUP
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EUROFINS SCIENTIFIC
71,180 EUR Euronext Paris -0,59%
IPSEN
157,300 EUR Euronext Paris -3,97%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
190,700 EUR Euronext Paris +2,25%
SOCIETE GENERALE
73,890 EUR Euronext Paris -1,57%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/09/2026 à 11:35:43.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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