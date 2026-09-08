LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Atos et Société Générale)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris.
* ADP ADP.PA - JP Morgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" et son objectif de cours à 130 euros contre 115 euros.
* EUROFINS EUFI.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "sous-pondération" contre "pondération en ligne".
* IPSEN IPN.PA - Barclays abaisse sa recommandation à "sous-pondération" contre "pondération en ligne".
* SARTORIUS STEDIM BIOTECH STDM.PA - Barclays relève son objectif de cours à 240 euros contre 210 euros.
* ATOS ATOS.PA - Bernstein abaisse son objectif de cours à 35 euros contre 43 euros.
* SOCIETE GENERALE SOGN.PA - JP Morgan abaisse sa recommandation à "neutre".
(Rédaction de Gdansk)
|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR Les changements de recommandation des valeurs européennes RCH/EUROPE |1|
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