LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Renault, Stellantis, Arkema, Icade, Gecina, Klepierre, Sodexo et Ubisoft (Kepler Cheuvreux))

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris.

* RENAULT RENA.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "neutre" et avec un objectif de cours à 36 euros.

* STELLANTIS STLAM.MI - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "neutre" et avec un objectif de cours à 9 euros.

* ARKEMA AKE.PA - Deutsche Bank abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et son objectif de cours à 49 euros contre 65 euros.

* KLEPIERRE LOIM.PA - Barclays abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer".

* ICADE ICAD.PA - Barclays abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "surpondérer" et son objectif de cours à 18 euros contre 25 euros.

* GECINA GFCP.PA - Barclays abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et son objectif de cours à 81 euros contre 110 euros.

* SODEXO EXHO.PA - Barclays abaisse son objectif de cours à 51 euros contre 63 euros.

* UBISOFT UBIP.PA - TD Cowen abaisse son objectif de cours à 9 euros contre 14 euros ; Kepler Cheuvreux abaisse son objectif de cours à 7 euros contre 9 euros.

* ELIOR GROUP ELIOR.PA - Citigroup abaisse son objectif de cours à 3,6 euros contre 4 euros.

* SOITEC SOIT.PA - Citigroup abaisse son objectif de cours à 20 euros contre 36 euros.

* AMUNDI AMUN.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 82,1 euros contre 70,8 euros.

(Rédaction de Gdansk)