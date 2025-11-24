Dette de Casino: l'actionnaire principal Kretinsky prêt à apporter 300 millions d'euros, début des discussions

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le groupe Casino a annoncé lundi réunir ses créanciers pour entamer des négociations sur une nouvelle restructuration de sa dette, la deuxième en moins de trois ans, son actionnaire principal, Daniel Kretinsky, se disant prêt à apporter 300 millions d'euros.

Le distributeur (Monoprix, Franprix, CDiscount...), passé sous le contrôle du milliardaire tchèque en 2024 après des années de pertes et de surendettement, doit rembourser 1,4 milliard d'euros en mars 2027, un montant qu'il souhaite ramener à 800 millions d'euros, a-t-il indiqué lundi dans un communiqué.

L'objectif est de parvenir à un accord "d'ici la fin du second trimestre 2026", est-il précisé.

France Retail Holdings (FRH), actionnaire principal du groupe Casino détenu majoritairement par M. Kretinsky, "serait prêt à garantir une augmentation de capital de 300 millions d'euros sous réserve d'une issue satisfaisante des discussions du groupe avec ses créanciers".

En échange, la dette doit être réduite de 600 millions d'euros et son taux d'intérêt doit passer de 9% à 6%. A l'issue de l'opération, l'homme d'affaires tchèque doit rester actionnaire majoritaire de Casino, avec un objectif de 68% du capital détenu par FRH, contre 53% aujourd'hui.

Un rééchelonnement de la dette fait en outre partie des options envisagées, selon le groupe.

La dette de Casino a déjà été allégée de près de 5 milliards d'euros au moment de la première restructuration, en 2024, qui s'était traduite par le départ du PDG historique, Jean-Charles Naouri. Mais elle a de nouveau augmenté, grimpant à 1,4 milliard d'euros, au premier semestre 2025, contre 1,2 milliard d'euros six mois plus tôt.

Fin octobre, le groupe avait annoncé vouloir renforcer sa structure financière d'ici mi-2026, notamment "ses fonds propres".

L'engagement de Daniel Kretinsky représente "une véritable preuve de confiance dans l'avenir du groupe" et dans la pertinence du plan stratégique à horizon 2030 présenté lundi, s'est félicité lors d'une conférence téléphonique Philippe Palazzi, directeur général du groupe.

Casino a par ailleurs confirmé ses objectifs financiers pour 2028 : volume d'affaires de 15 milliards d'euros, croissance annuelle moyenne du chiffres d'affaires de 2024 à 2028 de 0,8%, bénéfice brut d'exploitation (Ebitda) ajusté, un indicateur de rentabilité, à 500 millions d'euros.

A horizon 2030, le groupe vise un volume d'affaires de 15,8 milliards d'euros, un Ebitda ajusté de 644 millions d'euros, et des "économies additionnelles de plus de 150 millions d'euros sur 2029-2030".