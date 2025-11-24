 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 11:21

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI , en hausse de 0,28% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,48% pour le Nasdaq .IXIC .

* NVIDIA NVDA.O - L'administration de Donald Trump envisage d'autoriser la vente des puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia à la Chine, ont déclaré des sources proches du dossier, alors que la détente entre les deux pays améliore les perspectives d'exportation de technologies américaines de pointe vers le géant asiatique.

* KOHL'S' KSS.N - La chaîne de grands magasins devrait nommer Michael Bender au poste de directeur général permanent dès lundi, rapporte dimanche l'agence Bloomberg, citant une source au fait du dossier.

* META META.O a mis fin à ses recherches internes sur les effets de Facebook sur la santé mentale après avoir trouvé des preuves que ses produits nuisaient à la santé mentale des utilisateurs, selon des documents présentés dans le cadre d'un procès intenté par des districts scolaires américains contre le groupe américain et d'autres plateformes de réseaux sociaux.

* ALPHABET GOOGL.O - Le juge américain chargé d'examiner la possibilité d'ordonner le démantèlement de l'activité de publicité en ligne de Google a demandé vendredi au département de la Justice dans quels délais une telle mesure pourrait être mise en oeuvre, soulignant que "le temps presse".

* BLUE OWL CAPITAL OWL.N envisage de relancer un projet de fusion de deux de ses fonds de crédit privés si le cours de l'action du plus important d'entre eux s'améliore, le gestionnaire d'actifs évaluant ses options après avoir essuyé la semaine dernière une vague de critiques de la part des investisseurs, selon deux sources proches du dossier.

* Les données clients de JPMORGAN JPM.N , CITI C.N , MORGAN STANLEY MS.N et d'autres grandes banques auraient été exposées lors d'une cyberattaque visant un fournisseur de technologies, a rapporté samedi The New York Times, citant des sources proches du dossier.

* TYSON FOODS TSN.N fermera en janvier une importante usine de transformation de viande bovine à Lexington, dans le Nebraska, qui emploie environ 3.200 personnes, les stocks de bétail américains ayant atteint leur plus bas niveau en près de 75 ans, a annoncé le groupe vendredi.

* EXXON MOBIL XOM.N a suspendu le projet de construction de ce qui aurait été l'une des plus grandes installations de production d'hydrogène au monde en raison de la faible demande des clients, a déclaré vendredi à Reuters le directeur général du groupe, Darren Wood.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

