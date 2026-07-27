LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Dassault aviation)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris.
* THALES TCFP.PA - Deutsche Bank relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".
* ACCOR ACCP.PA - Morgan Stanley reprend le suivi de la valeur avec une recommandation à "pondération en ligne" et fixe son objectif de cours à 51 euros.
* STELLANTIS STLAM.MI - Piper Sandler abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "sur-pondérer" et abaisse son objectif de cours à 4 dollars contre 14 dollars.
* BNP PARIBAS BNPP.PA - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à "conserver" contre "réduire" et son objectif de cours à 110,3 euros contre 88,8 euros ; RBC relève son objectif de cours à 109 euros contre 99 euros.
* EUTELSAT ETL.PA - Stifel relève sa recommandation à "conserver" contre "vendre".
* DASSAULT AVIATION AM.PA - Alphavalue relève sa recommandation à "acheter" contre "ajouter".
(Rédaction de Gdansk)
|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR Les changements de recommandation des valeurs européennes RCH/EUROPE |1|
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