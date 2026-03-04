LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Dassault Systèmes et TotalEnergies)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris.
* ACCOR ACCP.PA - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver"; Citigroup abaisse son objectif de cours à 58 euros contre 52 euros.
* DANONE DANO.PA - Exane BNP Paribas relève sa recommandation à "surperformance" contre "neutre".
* DASSAULT SYSTÈMES DAST.PA - Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et son objectif de cours à 20 euros contre 29 euros.
* EMEIS EMEIS.PA - Alphavalue relève sa recommandation à "réduire" contre "vendre".
* NEXANS NEXS.PA - Barclays relève sa recommandation à "surpondération" contre "pondération en ligne" et son objectif de cours à 157 euros contre 132 euros.
* THALES TCFP.PA - JP Morgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surpondération".
* TOTALENERGIES TTEF.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 78 euros contre 66 euros.
* EIFFAGE FOUG.PA - RBC relève son objectif de cours à 170 euros contre 145 euros.
