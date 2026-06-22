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LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 13:22

(Actualisé avec Hermès, Abivax et Air France-KLM)

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris.

* LISI GFII.PA - Berenberg entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et fixe son objectif de cours à 81 euros.

* CARREFOUR CARR.PA - Morgan Stanley reprend le suivi de la valeur avec une recommandation à "sur-pondération" et un objectif de cours à 20,10 euros

* WORLDLINE WLN.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 17,2 euros contre 0,40 euro.

* HERMÈS HRMS.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 2.000 euros contre 2.400 euros.

* ABIVAX ABVX.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 108 dollars contre 90 dollars.

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 11 euros contre 9 euros.

(Rédaction de Gdansk)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR Les changements de recommandation des valeurs européennes RCH/EUROPE |1|

Valeurs associées

ABIVAX
85,9000 EUR Euronext Paris +1,00%
AIR FRANCE-KLM
12,4150 EUR Euronext Paris -0,32%
CARREFOUR
15,9350 EUR Euronext Paris +2,48%
HERMES INTL
1 643,0000 EUR Euronext Paris -4,56%
LISI
69,3000 EUR Euronext Paris +2,67%
WORLDLINE
10,5100 EUR Euronext Paris +0,83%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/06/2026 à 13:22:55.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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