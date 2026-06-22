LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Hermès, Abivax et Air France-KLM)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris.
* LISI GFII.PA - Berenberg entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et fixe son objectif de cours à 81 euros.
* CARREFOUR CARR.PA - Morgan Stanley reprend le suivi de la valeur avec une recommandation à "sur-pondération" et un objectif de cours à 20,10 euros
* WORLDLINE WLN.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 17,2 euros contre 0,40 euro.
* HERMÈS HRMS.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 2.000 euros contre 2.400 euros.
* ABIVAX ABVX.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 108 dollars contre 90 dollars.
* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 11 euros contre 9 euros.
(Rédaction de Gdansk)
|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR Les changements de recommandation des valeurs européennes RCH/EUROPE |1|
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