LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 09:19

(Actualisé avec Exosens)

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris.

* RENAULT RENA.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne" et son objectif de cours à 33 euros contre 47 euros.

* STELLANTIS STLAM.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et relève son objectif de cours à 9,2 euros contre 8,5 euros.

* LVMH LVMH.PA - HSBC abaisse son objectif de cours à 700 euros contre 775 euros.

* EXOSENS EXENS.PA - STIFEL relève son objectif de cours à 60 euros contre 47 euros.

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

EXOSENS
54,8000 EUR Euronext Paris +3,40%
LVMH
535,0000 EUR Euronext Paris -0,61%
RENAULT
31,2500 EUR Euronext Paris -1,95%
STELLANTIS
8,379 EUR MIL -0,32%
STELLANTIS
8,4200 EUR Euronext Paris +0,12%
