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LE POINT sur les changements de recommandations à Paris
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 08:49

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Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris.

* CARREFOUR CARR.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et son objectif de cours à 18,35 euros contre 20,1 euros ; JP Morgan abaisse son objectif de cours à 8 euros contre 9 euros.

* LEGRAND LEGD.PA - Goldman Sachs relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et son objectif de cours à 172 euros contre 156 euros.

* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 225 euros contre 250 euros.

* JCDECAUX JCDX.PA - Citigroup relève son objectif de cours à 27 euros contre 19,90 euros.

* PUBLICIS PUBP.PA - Citigroup relève son objectif de cours à 115 euros contre 105 euros.

(Rédaction de Gdansk)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR Les changements de recommandation des valeurs européennes RCH/EUROPE |1|

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CARREFOUR
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ESSILORLUXOTTICA
168,6500 EUR Euronext Paris +12,06%
JCDECAUX
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LEGRAND
130,100 EUR Euronext Paris +2,20%
PUBLICIS GROUPE
100,750 EUR Euronext Paris -0,20%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/10/2026 à 08:49:40.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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