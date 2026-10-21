Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris.
* CARREFOUR CARR.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et son objectif de cours à 18,35 euros contre 20,1 euros ; JP Morgan abaisse son objectif de cours à 8 euros contre 9 euros.
* LEGRAND LEGD.PA - Goldman Sachs relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et son objectif de cours à 172 euros contre 156 euros.
* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 225 euros contre 250 euros.
* JCDECAUX JCDX.PA - Citigroup relève son objectif de cours à 27 euros contre 19,90 euros.
* PUBLICIS PUBP.PA - Citigroup relève son objectif de cours à 115 euros contre 105 euros.
(Rédaction de Gdansk)
|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR Les changements de recommandation des valeurs européennes RCH/EUROPE |1|
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