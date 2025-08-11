 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
LE POINT sur les changements de recommandations à Paris
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 07:58

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris.

* KERING PRTP.PA - RBC relève son objectif de cours à 220 euros contre 170 euros.

* TECHNIP ENERGIES NV TE.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 50 euros contre 31 euros.

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

KERING
215,650 EUR Euronext Paris 0,00%
TECHNIP ENERGIES
40,020 EUR Euronext Paris 0,00%
