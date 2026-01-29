 Aller au contenu principal
LE POINT sur les changements de recommandations à Paris
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 14:33

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés jeudi à Paris.

* APERAM APAM.AS - JP Morgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" et son objectif de cours à 41,20 euros contre 35 euros.

* ARCELORMITTAL MT.AS - JP Morgan relève son objectif de cours à 52,5 euros contre 45 euros.

* DANONE DANO.PA - Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 75 euros contre 87 euros.

* FORVIA FRVIA.PA - Citigroup relève son objectif de cours à 10,50 euros contre 8,50 euros.

* MEDINCELL MEDCL.PA - Stifel abaisse son objectif de cours à 33 euros contre 37 euros.

* MICHELIN MICP.PA - Citigroup relève son objectif de cours à 36 euros contre 32 euros.

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

APERAM
36,780 EUR Euronext Amsterdam +3,78%
ARCELORMITTAL
47,340 EUR Euronext Amsterdam +1,20%
DANONE
66,040 EUR Euronext Paris -0,75%
FORVIA (EX FAURECIA)
14,130 EUR Euronext Paris -0,14%
MEDINCELL
23,620 EUR Euronext Paris -1,67%
MICHELIN
31,290 EUR Euronext Paris +0,94%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/01/2026 à 14:33:39.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

