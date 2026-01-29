Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés jeudi à Paris.
* APERAM APAM.AS - JP Morgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" et son objectif de cours à 41,20 euros contre 35 euros.
* ARCELORMITTAL MT.AS - JP Morgan relève son objectif de cours à 52,5 euros contre 45 euros.
* DANONE DANO.PA - Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 75 euros contre 87 euros.
* FORVIA FRVIA.PA - Citigroup relève son objectif de cours à 10,50 euros contre 8,50 euros.
* MEDINCELL MEDCL.PA - Stifel abaisse son objectif de cours à 33 euros contre 37 euros.
* MICHELIN MICP.PA - Citigroup relève son objectif de cours à 36 euros contre 32 euros.
(Rédaction de Gdansk)
