LE POINT sur la situation aux Etats-Unis, où Trump refuse de reconnaître la victoire de Biden

(.) WASHINGTON, 21 novembre (Reuters) - Deux semaines après la proclamation de la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle aux Etats-Unis, Donald Trump continue de dénoncer une fraude massive et refuse de reconnaître sa défaite. Au terme d'un long suspense post-électoral, les principales chaînes de télévision américaines et l'institut Edison Research ont déclaré le 7 novembre dernier Joe Biden vainqueur du scrutin. Mais les contestations du camp Trump entravent la transition. ----------------------------------------------------------------------------------------------- DERNIERS DEVELOPPEMENTS 20/11 Revers en série pour Trump, le camp républicain se divise 19/11 Après un recomptage à la main, Joe Biden remporte la Géorgie PROJECTIONS 306 grands électeurs pour Biden, 232 pour Trump SONDAGE Pour la moitié des républicains, l'élection de Biden est le résultat d'un vote "truqué" 18/11 Trump limoge le chef de la cybersécurité, qui défendait l'intégrité du vote 17/11 Biden appelle son ex-directrice de campagne et un élu de Louisiane à la Maison blanche 16/11 Pour le conseiller à la sécurité nationale O'Brien, tout porte à croire que Biden a gagné 14/11 Des dizaines de milliers de partisans de Trump se rassemblent à Washington 13/11 ECLAIRAGE Pourquoi les recours de Trump n'ont guère de chances d'inverser l'issue de l'élection 11/11 Biden nomme Ron Klain, confident de longue date, chef de cabinet 11/11 Le Parti démocrate garde le contrôle de la Chambre, les républicains en tête pour le Sénat 10/11 "Rien n'arrêtera" la passation de pouvoir, dit Biden SAMEDI 7 NOVEMBRE: JOE BIDEN DONNÉ VAINQUEUR DE LA PRÉSIDENTIELLE La campagne Biden appelle l'administration fédérale à formaliser la transition Biden veut "guérir" une nation divisée, s'attaquer au coronavirus EN DIRECT Joe Biden déclaré président-élu des Etats-Unis Trump prévoit des rassemblements pour contester les résultats Trump n'a pas prévu de concéder la défaite de si tôt-conseillers ANALYSE Reconstruire le "Mur bleu" dans les Grands lacs, au coeur de la stratégie victorieuse de Biden ANALYSE A chaque moment décisif, Donald Trump a manqué l'occasion d'élargir sa base électorale PORTRAIT Joe Biden, président de "la compassion et de la décence" PORTRAIT Kamala Harris, vice-présidente élue, brise les barrières Klaxons et feux d'artifice pour célébrer la victoire de Biden ENCADRE Les étapes clé de la campagne électorale ENCADRE Réactions à l'élection de Biden à la présidence des Etats-Unis La bataille pour le contrôle du Sénat pourrait durer jusqu'au 5 janvier TRANSITION Biden va mettre en place un groupe de travail sur la pandémie de coronavirus Les recours en justice susceptibles de retarder le début de la transition ENCADRE Biden va s'appuyer sur un cercle de confiance restreint ENCADRE Les changements phare que Biden pourrait engager dès le "jour 1" ENCADRE Biden pourrait agir rapidement en matière de politique climatique ENCADRE Ce que la victoire de Biden implique pour la politique financière ----------------------------------------------------------------------------------------------- Pour suivre en français l'actualité politique américaine FA-US

