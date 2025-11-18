 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 962,48
-2,71%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Perrier: décision attendue sur la suspension des ventes demandée par UFC-Que Choisir
information fournie par AFP 18/11/2025 à 04:16

Les ventes de Perrier sous l'appellation "eau minérale naturelle" devront-elles être suspendues le temps que Nestlé Waters obtienne une nouvelle autorisation pour exploiter ses forages ? ( AFP / Fred TANNEAU )

Les ventes de Perrier sous l'appellation "eau minérale naturelle" devront-elles être suspendues le temps que Nestlé Waters obtienne une nouvelle autorisation pour exploiter ses forages ? ( AFP / Fred TANNEAU )

Les ventes de Perrier sous l'appellation "eau minérale naturelle" devront-elles être suspendues le temps que Nestlé Waters obtienne une nouvelle autorisation pour exploiter ses forages ? Le tribunal judiciaire de Nanterre rend sa décision mardi, énième rebondissement d'un feuilleton de deux ans.

"Les juges ont l'occasion de rappeler une évidence: une eau vendue comme eau minérale naturelle doit être... naturelle et originellement pure", selon Marie-Amandine Stévenin, présidente de l'UFC-Que Choisir, qui a saisi le tribunal en référé au printemps.

L'association de consommateurs argue que la microfiltration utilisée par le groupe sur ses eaux fait que celles-ci ne peuvent plus prétendre à l'appellation "eau minérale naturelle", et demande une "interdiction de commercialisation" et "la cessation des tromperies".

Son avocat, Me Alexis Macchetto, était allé jusqu'à dire qu'il existait "un risque réel pour le consommateur".

Nestlé Waters & Premium Beverages, qui produit en France les eaux Perrier, Vittel, Contrex ou encore Hépar, conteste "fermement" les demandes d'UFC-Que Choisir, "notamment les allégations mettant en cause la sécurité alimentaire des produits".

La décision sera rendue sous forme dématérialisée mardi. L'audience avait eu lieu fin septembre.

"Toutes nos eaux" sont consommables "en toute sécurité", assène depuis deux ans le groupe au cœur d'un scandale après qu'il a admis, début 2024 sous le coup de plusieurs enquêtes de presse, avoir utilisé par le passé des traitements interdits (charbon, UV) pour ses eaux.

- Commercialisation "trompeuse" ? -

Ils ont été depuis remplacés par une microfiltration à 0,2 micron dont la légalité a été contestée, l'eau minérale naturelle ne pouvant faire l'objet de désinfection ou traitement de nature à modifier ses caractéristiques, sauf exception pour retirer du fer ou du manganèse considérés comme nocifs.

Le groupe affirme l'avoir fait dans le cadre d'un plan de transformation validé par le gouvernement en 2023. L'action du gouvernement dans cette affaire a été vertement critiquée par une commission d'enquête sénatoriale en début d'année.

L'entrée de l'usine Perrier à Vergèze (Gard), le 7 février 2025 ( AFP / Sylvain THOMAS )

L'entrée de l'usine Perrier à Vergèze (Gard), le 7 février 2025 ( AFP / Sylvain THOMAS )

Depuis, les autorités sanitaires ont estimé que cette microfiltration à 0,2 micron modifiait le microbisme de l'eau, poussant le groupe, sous injonction préfectorale, à la remplacer par une microfiltration à 0,45 micron.

Si Nestlé Waters affirme que ce degré de microfiltration a été validé par les autorités, il a dû déposer de nouvelles demandes d'autorisation préfectorale pour exploiter ses forages et commercialiser sous l'appellation eau minérale naturelle.

Alors que les préfets n'ont toujours pas rendu leur décision, UFC-Que Choisir affirme que la commercialisation actuelle est "trompeuse".

Nestlé Waters s'en défend, soulignant la mise en place depuis juin, indépendamment de la procédure judiciaire, d'une "vaste" campagne de communication dans les supermarchés et la presse indiquant bien que les eaux Perrier, Contrex et Hépar "sont susceptibles" de ne pas être minérales naturelles selon "l'analyse par l'Etat de leur microfiltration".

- Pas d'impact sur les ventes -

Dans l'immédiat, cette campagne ne semble pas avoir eu d'impact sur les ventes. Sur les bouteilles Perrier classiques, "le nombre de foyers acheteurs est resté stable", indique l'entreprise à l'AFP, précisant qu'elle vend toute sa production. Sur le dernier trimestre, avec une météo propice à la consommation d'eau, les ventes sont "même en croissance".

En revanche, la production des bouteilles bleues de Perrier fines bulles a reculé puisque des forages ont été suspendus depuis le début du scandale, et le groupe reconnaît que les ventes ont mécaniquement baissé.

"L'appellation eau minérale naturelle se mérite", affirme le syndicat Maison des eaux minérales naturelles ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

"L'appellation eau minérale naturelle se mérite", affirme le syndicat Maison des eaux minérales naturelles ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Une autre campagne de communication a été lancée ces dernières semaines, cette fois par les concurrents français de Nestlé Waters réunis dans la Maison des eaux minérales naturelles.

"L'appellation eau minérale naturelle se mérite", affirme le syndicat qui rassemble Danone (Evian, Badoit, Salvetat, Volvic) avec des plus petits acteurs (Wattwiller, Mont-Roucous, Eau neuve, Bonneval).

Pour eux, la réglementation, dont Nestlé Waters a demandé une clarification, est limpide: "nous partageons une responsabilité commune: protéger la pureté originelle. Sans traitement. Sans compromis".

C'est-à-dire avec une microfiltration à 0,45 micron réservée au retrait du fer ou du manganèse, ce qui n'est pas le cas pour les filtres utilisés par Nestlé Waters dans le cadre des demandes d'autorisation en cours.

Environnement

Valeurs associées

NESTLE
79,870 CHF Swiss EBS Stocks -0,55%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 17/11/2025
    Top 5 IA du 17/11/2025
    information fournie par Libertify 18.11.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Alstom , Dassault Aviation , Johnson & Johnson, Renault , Thales . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les

  • Des agriculteurs français conduisent des tracteurs lors d'une manifestation organisée par le syndicat agricole Coordination Rurale, avec en arrière-plan le dôme de l'Hôtel des Invalides, dans l'ouest de Paris, le 23 février 2024 ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    La Coordination rurale renouvelle sa tête dans un congrès sous tension
    information fournie par AFP 18.11.2025 04:19 

    C'est dans le Gers qui l'a vue naître que la Coordination rurale se réunit mardi et mercredi pour son congrès: deux camps s'affrontent pour prendre la tête du 2e syndicat agricole français, après sa percée historique aux dernières élections. La présidente sortante ... Lire la suite

  • Le tribunal correctionnel de Lyon se penche mardi sur une plainte en diffamation portée par le groupe Holnest, contrôlé par Jean-Michel Aulas et son fils Alexandre, contre le média indépendant Rue89Lyon, qui dénonce une "procédure-bâillon" ( AFP / LOIC VENANCE )
    Accusé par Holnest de diffamation, Rue89Lyon devant la justice
    information fournie par AFP 18.11.2025 04:15 

    Le tribunal correctionnel de Lyon se penche mardi sur une plainte en diffamation portée par le groupe Holnest, contrôlé par Jean-Michel Aulas et son fils Alexandre, contre le média indépendant Rue89Lyon, qui dénonce une "procédure-bâillon". Le groupe Holnest avait ... Lire la suite

  • Le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron, le 29 août 2025 à Toulon, dans le sud-est de la France ( POOL / Manon Cruz )
    Le tandem Merz-Macron en quête de souveraineté numérique pour l'Europe
    information fournie par AFP 18.11.2025 04:11 

    Le chancelier allemand et le président français veulent impulser mardi à Berlin la quête de "souveraineté numérique" d'une Europe terriblement dépendante des géants américains de la tech en pleine course à l'IA. Friedrich Merz et Emmanuel Macron, les dirigeants ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank