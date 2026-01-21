Le point de vue de la rue : Netflix veut la gloire des franchises, mais Wall Street veut des alertes spoilers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - ** Netflix NFLX.O a battu les estimations de revenus et de bénéfices de Wall Street pour son trimestre des fêtes mardi

** Les résultats sont tombés quelques heures après la modification de l'accord de fusion de 82,7 milliards de dollars avec Warner Bros Discovery WBD.O , dans le but de repousser une offre hostile de Paramount Skydance PSKY.O sur WBD.

** NFLX chute de près de 6 % à 82,28 $ avant la mise sur le marché

PASSEZ LE POP-CORN, LE DRAME N'EST PAS TERMINÉ

** MoffettNathanson continue de penser que l'acquisition de ces actifs aidera Netflix à renforcer sa position de leader dans le secteur en tirant parti de sa vaste base d'abonnés mondiale et de ses avantages en termes de capital et de technologie, créant ainsi une opportunité unique et relutive

** Pivotal Research ("hold", PT: $95) dit qu'il ne croit pas que la guerre des enchères pour cet actif soit terminée; le prix élevé souligne l'inquiétude de la direction de Netflix quant au fait que le divertissement de courte durée devient un défi de plus en plus important

** Canaccord Genuity ("buy", PT: $125) déclare que l'activité publicitaire de NFLX est en forte croissance grâce aux intégrations programmatiques, les priorités à venir comprenant l'élargissement de l'accès à ses données de première partie et la création de formats publicitaires plus interactifs

** Morningstar (juste valeur: 79 $) dit que Netflix a besoin que ses marchés internationaux se développent à un rythme de croissance à deux chiffres élevé pour maintenir une croissance annuelle du chiffre d'affaires autour de 15 %, mais les résultats récents ne montrent pas ce niveau d'élan