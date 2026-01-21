 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le point de vue de la rue : Netflix veut la gloire des franchises, mais Wall Street veut des alertes spoilers
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 11:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - ** Netflix NFLX.O a battu les estimations de revenus et de bénéfices de Wall Street pour son trimestre des fêtes mardi

** Les résultats sont tombés quelques heures après la modification de l'accord de fusion de 82,7 milliards de dollars avec Warner Bros Discovery WBD.O , dans le but de repousser une offre hostile de Paramount Skydance PSKY.O sur WBD.

** NFLX chute de près de 6 % à 82,28 $ avant la mise sur le marché

PASSEZ LE POP-CORN, LE DRAME N'EST PAS TERMINÉ

** MoffettNathanson continue de penser que l'acquisition de ces actifs aidera Netflix à renforcer sa position de leader dans le secteur en tirant parti de sa vaste base d'abonnés mondiale et de ses avantages en termes de capital et de technologie, créant ainsi une opportunité unique et relutive

** Pivotal Research ("hold", PT: $95) dit qu'il ne croit pas que la guerre des enchères pour cet actif soit terminée; le prix élevé souligne l'inquiétude de la direction de Netflix quant au fait que le divertissement de courte durée devient un défi de plus en plus important

** Canaccord Genuity ("buy", PT: $125) déclare que l'activité publicitaire de NFLX est en forte croissance grâce aux intégrations programmatiques, les priorités à venir comprenant l'élargissement de l'accès à ses données de première partie et la création de formats publicitaires plus interactifs

** Morningstar (juste valeur: 79 $) dit que Netflix a besoin que ses marchés internationaux se développent à un rythme de croissance à deux chiffres élevé pour maintenir une croissance annuelle du chiffre d'affaires autour de 15 %, mais les résultats récents ne montrent pas ce niveau d'élan

Valeurs associées

NETFLIX
87,1850 USD NASDAQ -0,93%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
11,5500 USD NASDAQ -2,12%
WARNER BROS RG-A
28,2250 USD NASDAQ -1,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/01/2026 à 11:26:55.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank