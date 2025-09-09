 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le PNF classe une enquête pour manipulation de cours qui visait Sanofi
information fournie par Boursorama avec AFP 09/09/2025 à 12:57

Le Parquet national financier (PNF) a classé sans suite l'enquête préliminaire qui visait depuis 2023 le groupe pharmaceutique Sanofi , soupçonné de manipulation de cours dans le cadre de sa communication financière autour de son médicament vedette Dupixent.

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le dossier a été classé pour "infractions insuffisamment caractérisées", a précisé mardi à l'AFP une source judiciaire, confirmant une information de La Lettre.

L'enquête avait été ouverte en mars 2023, et rendue publique huit mois plus tard. La justice soupçonnait un problème autour de "l'estimation des ventes du Dupixent" dans la communication financière de Sanofi, indiquait alors une source proche du dossier.

"Sanofi a été informée il y a quelques mois que ce dossier a été classé sans suite. Nous avions toujours dit que les informations financières que Sanofi publie étaient exactes et dûment auditées par deux cabinets de commissariats aux comptes", a réagi le géant pharmaceutique, interrogé par l'AFP.

Développé depuis 2009 par le laboratoire français et son partenaire américain Regeneron contre l’asthme et l’eczéma sévère et lancé sur le marché en 2018, cet anticorps monoclonal, approuvé pour traiter diverses maladies, s'est imposé rapidement comme le moteur de croissance de Sanofi.

