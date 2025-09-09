 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les prix du poulet plombent les marges de Fleury Michon au premier semestre
information fournie par Boursorama avec AFP 09/09/2025 à 19:18

Fleury Michon au Salon de l'agriculture 2018. ( AFP / GERARD JULIEN )

L'industriel du rayon charcuterie-traiteur Fleury Michon a vu ses marges chuter au premier semestre en raison de la hausse des prix du poulet en Europe, ce qui a plombé son bénéfice malgré une hausse des ventes, a-t-il annoncé mardi.

La demande mondiale de volailles est en hausse et les industriels sont confrontés à "une grosse crise de l'offre" avec des maladies animales en Europe de l'Est qui ont dévasté les poulaillers, a expliqué à l'AFP Gwenrikh Beucher, directeur financier du groupe, qui s'approvisionne "uniquement en Europe".

D'autres matières premières utilisées notamment dans les plats cuisinés comme le boeuf, les oeufs, le beurre ou la crème ont vu leur prix augmenter mais c'est le poulet qui plombe le résultat opérationnel courant, indicateur de rentabilité, à 200.000 euros au premier semestre 2025 contre 7,6 millions en 2024.

La marge opérationnelle courante passe elle de 1,9% à 0,1%, une situation "intenable" financièrement, selon le directeur financier, tandis que le bénéfice net des activités poursuivies, c'est-à-dire hors effet des cessions, passe de 7,7 millions à 300.000 euros.

Cela devrait se traduire "très rapidement" par des hausses de prix demandés aux "partenaires distributeurs", ajoute Gwenrikh Beucher en amont de l'ouverture dans quelques semaines des négociations commerciales entre industriels et distributeurs.

Fleury Michon se dit toutefois rassuré par les ventes du groupe, dont "la transformation est toujours sur la bonne voie". Le chiffre d'affaires a augmenté de 1,83% à 406,4 millions d'euros et de 3,4% en excluant les effets de la cession d'une activité de plateaux repas en début d'année, selon un communiqué publié mardi.

Les volumes de vente dans la grande distribution sont "bons", en croissance de 2,6% à 337,2 millions d'euros, et le succès des tranches végétales depuis leur lancement en avril 2024 se confirme tandis que la "décroissance" des ventes de surimi a ralenti.

La deuxième activité du groupe, le catering pour les compagnies aériennes, se "porte très bien", avec une croissance proche des 10% à 52 millions d'euros "grâce aux clients historiques mais aussi au gain de nouveaux clients".

Sur l'impact de la hausse des droits de douane américains, le groupe reste "extrêmement prudent" face à la "volatilité des décisions", selon Gwenrikh Beucher.

L'activité traiteur pour l'aérien est en partie basée au Canada, pays qui est passé des plus menacés par les droits de douane au printemps à celui qui "finalement a eu moins de droits additionnels par rapport à l'Europe ou d'autres pays".

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

FLEURY MICHON
25,4000 EUR Euronext Paris 0,00%

1 commentaire

  • 19:33

    Mince, ils ne se fournissent pas en Ukraine comme les KFC et autres fast food spécial poulet ?

Signaler le commentaire

Fermer

