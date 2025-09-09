 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Groupe Partouche : le chiffre d'affaires progresse au 3T grâce aux nouveaux casinos
information fournie par Boursorama avec AFP 09/09/2025 à 19:09

Le président du directoire du groupe Partouche Fabrice Paire le 1er octobre 2022 au casino de Forges-les-Eaux en Normandie. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le groupe de casinos Partouche a vu son chiffre d'affaires progresser de 7,3% au troisième trimestre de son exercice décalé, porté par l'acquisition d'un casino à Cannes et l'ouverture du casino de Cotonou (Bénin) en début d'année.

Entre mai et juillet 2025, le deuxième casinotier français (derrière le groupe Barrière) a dégagé un chiffre d'affaires de 114,5 millions d'euros, selon un communiqué mardi.

Le produit brut des jeux (PBJ, différence entre les mises des joueurs et leurs gains) a progressé de 5,3% en un an sur cette période, à 189 millions d'euros.

A périmètre constant, sans l'acquisition de Casino Partouche Cannes 50 Croisette (le 28 février 2025) et l'ouverture du casino de Cotonou (le 28 janvier 2025), le PBJ croît plus modestement de 1,9% à 182,9 millions d'euros.

"On a retrouvé une tendance satisfaisante sur tous les segments, après un troisième trimestre 2024 marqué par une actualité qui avait perturbé l'activité (JO, dissolution de l'Assemblée, élections...)", indique à l'AFP Fabrice Paire, le président du directoire.

Autre élément de satisfaction pour le dirigeant ce trimestre : la clôture du plan de sauvegarde de Financière Partouche, la holding familiale de contrôle, qui avait été engagé en 2014.

Sur le trimestre, le PBJ de toutes les formes de jeux a progressé en France : celui des machines à sous (+2,6%), comme celui des jeux de table électroniques (+11,8%) ou des jeux de table non électroniques (+20,8%).

À l'international, le PBJ est en hausse de 5,6%, porté notamment par les jeux en ligne suisses (+19%).

