 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le PMI manufacturier français repasse en zone d'expansion
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 09:58

S'étant redressé de 47,8 en novembre à 50,7 en décembre, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, calculé par S&P Global, repasse en zone d'expansion et signale même la plus forte amélioration de la conjoncture depuis juin 2022.

Les nouvelles commandes à l'export ont augmenté à un rythme soutenu tandis que l'emploi a renoué avec la croissance. Les volumes de production, dont la contraction s'était accélérée en novembre, se sont en outre quasiment stabilisés en fin d'année.

Les perspectives d'activité pour 2026 sont par ailleurs restées favorables, les fabricants français ayant continué d'anticiper une augmentation de leur production dans les 12 prochains mois. Le degré d'optimisme s'est toutefois replié par rapport à novembre.

Conformément à la tendance amorcée il y a 14 mois, les prix des achats des fabricants ont continué d'augmenter en décembre. Le taux d'inflation s'est toutefois replié et a affiché un niveau nettement inférieur à sa moyenne de long terme.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank