Le PMI manufacturier américain augmente un peu en octobre
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 15:56
L'indice demeure ainsi au-dessus du seuil des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité, selon la terminologie de l'enquête (plus il est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est élevé).
S&P Global met en avant une production plus élevée, soutenue par la plus forte croissance de la demande en 20 mois, mais note que les droits de douane pèsent sur les exportations et poussent à la hausse les prix des intrants.
'Les entreprises sont aussi devenues moins optimistes pour l'année à venir, leur sentiment étant revenu près des niveaux moroses observés au moment de l'annonce des droits de douanes en avril', souligne-t-il en outre.
