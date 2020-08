Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le PM irakien sera reçu à la Maison blanche le 20 août Reuters • 08/08/2020 à 02:58









WASHINGTON, 8 août (Reuters) - Le président américain Donald Trump recevra le Premier ministre irakien Mustafa al Kadhimi à la Maison blanche le 20 août pour discuter des défis posés par la pandémie de coronavirus et de questions sécuritaires, énergétiques et économiques, a fait savoir vendredi la Maison blanche dans un communiqué. Al Kadhimi est entré en fonction en avril dernier, devenant le troisième chef de gouvernement irakien en moins de trois mois, une période chaotique consécutive aux manifestations violentes qui ont secoué le pays. (David Lawder; version française Jean Terzian)

