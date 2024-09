Le plastique, pas si fantastique

Amundi

Pour comprendre les grands enjeux liés au développement durable

70 kg (1) : c'est l'utilisation de plastique de chaque Français par an. Résistant, léger, peu coûteux et malléable, il a révolutionné notre quotidien et s'est immiscé partout : emballages, objets à usage unique, vêtements, téléphones portables, meubles, voitures, etc.

Il est si demandé que sa production à l'échelle mondiale a connu une hausse exponentielle, en passant d'1,5 million de tonnes en 1950 à 450 millions en 2020(2). Et selon les estimations, celle-ci devrait presque tripler d'ici à 2060(3). Pourtant, ce matériau présente de nombreux inconvénients, les principaux étant :

Sa production qui émet de nombreux gaz à effet de serre dans l'atmosphère et contribue de ce fait au réchauffement climatique. En 2019, le plastique représentait à lui seul 3,4 % des émissions mondiales(4).

La pollution environnementale : chaque année, presque un quart des 280 millions de tonnes de plastique jetées deviennent des déchets sauvages4, polluant ainsi les sols, cours d'eau et océans.

Mais le plastique présente également des facettes moins connues. Par exemple, saviez-vous que :

Le meilleur déchet plastique, c'est celui que l'on ne produit pas

Bien qu'indispensable, le recyclage du plastique n'est pas une solution miracle. Il nécessite de disposer de filières et d'infrastructures adéquates de tri, collecte et traitement, ce qui n'est pas le cas partout, notamment dans les pays en développement.

Certains types de plastique ne sont également pas (ou difficilement) recyclables. En France par exemple, bien que le taux de recyclage des plastiques ait connu une très forte progression depuis 2006, il ne représente qu'un quart des déchets produits(5).

D'autres solutions doivent donc être envisagées en parallèle pour réduire sa consommation et le gérer de façon plus circulaire : écoconception, réduction des emballages à usage unique, réemploi, etc.

Les femmes sont surexposées au plastique

Les femmes sont plus affectées par le plastique que les hommes, pour des raisons biologiques et sociales. Leur corps est plus sensible aux toxines des matières plastiques et l'utilisation de produits d'hygiène féminine, en contenant souvent, contribue à la surexposition des femmes.

Par ailleurs, elles représentent 30 % des personnes employées par l'industrie plastique dans le monde(6), dans des conditions parfois dangereuses et sans vêtements de protection.

