Le plan de dépenses de Spotify pèse sur les perspectives de bénéfices, alors que la croissance en Europe et en Amérique du Nord marque le pas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Spotify prévoit d'accroître ses investissements dans l'IA et le marketing

* L'entreprise ne prévoit pas d'embaucher davantage de personnel

* Elle prévoit que le nombre d'abonnés Premium atteindra 299 millions

* Spotify annonce 761 millions d'utilisateurs actifs par mois

(Ajout de graphiques) par Jaspreet Singh

Spotify SPOT.N a annoncé mardi des prévisions de résultats pour le deuxième trimestre inférieures aux estimations, invoquant une augmentation des dépenses marketing liées aux nouvelles fonctionnalités alors que la croissance sur les principaux marchés d'Europe et d'Amérique du Nord ralentissait, ce qui a entraîné une chute de 11 % de son action.

Le co-directeur général Gustav Söderström a déclaré à Reuters que Spotify investissait massivement dans de nouvelles fonctionnalités, notamment dans des efforts marketing et dans la puissance de calcul nécessaire à l'intelligence artificielle, plutôt que dans l'augmentation de ses effectifs.

Ces dernières années, Spotify a tenté d'améliorer sa rentabilité en augmentant ses tarifs , tout en ajoutant des fonctionnalités basées sur l'IA qui améliorent la découverte et l'engagement sur sa plateforme afin de contrer la concurrence des produits d'Apple AAPL.O et d'Amazon AMZN.O .

La société prévoit un résultat d'exploitation de 630 millions d'euros (736,41 millions de dollars) pour le deuxième trimestre, en deçà de l'estimation moyenne des analystes compilée par LSEG, qui s'élève à 684 millions d'euros.

Ce chiffre contraste fortement avec le résultat d'exploitation record de Spotify au premier trimestre, qui s'élevait à 715 millions d'euros et dépassait les estimations de 681,6 millions d'euros, grâce à une baisse des charges sociales.

Ces charges, appelées charges sociales, sont liées à la valeur du cours de l'action de la société, car une baisse du cours des actions peut entraîner une diminution de ces charges. L'action Spotify a chuté d'environ 15 % cette année après avoir progressé d'environ 30 % en 2025.

Le directeur financier Christian Luiga a déclaré que Spotify allait lancer « de nombreuses fonctionnalités » au milieu de cette année, ce qui entraînera une hausse des dépenses d'exploitation au cours des deux prochains trimestres.

Parmi les fonctionnalités d'IA déployées par Spotify, on peut citer l'ajout de l'interaction vocale à son outil musical personnalisé AI DJ et le lancement de l'AI Playlist permettant de générer des playlists à l'aide de commandes en langage naturel.

Au début du mois, la société a également étendu sa fonctionnalité “Prompted Playlist” , qui permet aux utilisateurs de créer des playlists en fonction de leurs habitudes d'écoute, afin d'y inclure les podcasts.

Ses prévisions concernant le nombre d'utilisateurs actifs mensuels, à 778 millions, ont dépassé les estimations de 773 millions, tandis que sa prévision d'une augmentation de 6 millions d'abonnés Premium pour atteindre 299 millions était inférieure aux estimations de 302 millions.

Le nombre d'abonnés premium a augmenté de 9 % pour atteindre 293 millions au premier trimestre. L'augmentation nette de 10 millions d'utilisateurs actifs mensuels a porté le total à 761 millions.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 8 % pour atteindre 4,53 milliards d'euros pour le trimestre clos le 31 mars. Ses prévisions de 4,8 milliards d'euros pour le trimestre en cours sont conformes aux estimations.

(1 $ = 0,8555 euro)